Пряники до Дня святого Миколая: рецепт миколайчиків-листівок

Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Пряники до Дня святого Миколая: рецепт покроковий

15.12.2022

Хочете побалувати сім’ю ласощами до Дня святого Миколая? Спечіть пряники-миколайчики у вигляді листівок. Виявляється, зробити це зовсім нескладно. Як приготувати смачні пряники до Дня святого Миколая? Дізнайтеся покроковий рецепт від «Все буде добре» у нашому матеріалі!

Більше на тему: Гарбузовий кекс: рецепт від Єлизавети Глинської

пряник ко дню святого Николая

Складові:

  • Борошно – 500 г
  • Цукрова пудра – 180 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Пакетик розпушувача
  • Вершкове масло – 3 ст. л.
  • Какао – 2 ст. л.

Більше на тему: Японський зелений торт: рецепт

Для декору

  • Яйця
  • Цукрова пудра
  • Лимонний сік

Приготування:

  1. Замісити тісто і залишити його на дві години полежати.
  2. Жовтки збовтати в кухлику з невеликою кількістю води. Для змащення пряників після випічки.
  3. Білок збити, додати лимонного соку і поступово всипати просіяну цукрову пудру.
  4. Відділити більше ніж половину рідкої маси. Глазур, що залишилася, довести до густоти, додаючи пудру.
  5. Цю масу викласти в щільний пакетик, відрізати маленький куточок – вийде помадка для малювання контурів і орнаментів (можна використовувати кондитерський мішок).
  6. Тісто для пряників розкачати, прикласти паперовий шаблон і вирізати ножем прямокутники. Посередині вирізати за допомогою формочок для печива різдвяний мотив і перенести на змащене деко.
  7. Випікати в розігрітій духовці 15-20 хвилин. Після випічки, коли пряник трохи охолоне, змастити поверхню збовтаним жовтком.
  8. Контури пряника і внутрішнього отвору обвести підготовленою густою глазур’ю в пакетику хвилястими лініями.
  9. Коли висохне, зафарбувати всю поверхню рідкою глазур’ю за допомогою пензлика або шпателя. Дати висохнути.
  10. Намалювати візерунки глазур’ю в кондитерському мішку.

Ще більше порад про те, як приготувати пряники до Дня святого Миколая – у відео!

Video: Пряники до Дня святого Миколая: рецепт миколайчиків-листівок

Смачні пряники до Дня святого Миколая можна приготувати у вигляді листівок! Дивіться, як приготувати пряники-миколайчики на День святого Миколая, і порадувати сім'ю

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Пряники до Дня святого Миколая: рецепт миколайчиків-листівок
Все буде добре

Як дізнатися, в який день тижня ви народилися? ТАБЛИЦЯ

 рецепт мексиканского салата пиканте
Все буде добре

Салат на Новий рік 2023: мексиканський салат «Піканте»

 печиво до дня Святого Миколая
Все буде добре

Рецепт печива до Дня святого Миколая

 Пряники до Дня святого Миколая: рецепт миколайчиків-листівок
Все буде добре

Класичний рецепт домашнього глінтвейну

 какао
Все буде добре

Домашнє какао з молоком: рецепт

 миколайчики рецепт
Все буде добре

«Миколайчики»: рецепт розписних пряників від Тетяни Литвинової
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати