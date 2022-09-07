Пісні тюфтелі з сочевиці: рецепт Олени Іващук

Рецепт пісних тюфтелей з бобових підготувала учасниця «МастерШеф» Олена Іващук. Вона стверджує, що м’ясоїди навіть не відрізнять їх від справжнього фаршу. Приготуйте і вирішуйте самі!

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Складові:

сочевиця зелена – 1 ст.;

рис (варений) – 1/3 ст.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

олія – 2–3 ст. л.;

цукор – 1/2 ч. л.;

коріандр мелений – 2 ч. л.;

лавровий лист (мелений) – 1/2 ч. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

перець – 1/2 ч. л.;

печериці – 200 г;

вода – 300 мл;

томатна паста – 3 ст. л.;

борошно – 1 ст. л.

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Приготування:

Чечевицю промити і замочити на 2 години. Моркву натерти на крупній тертці. Додати олію, подрібнити за допомогою блендера. З сочевиці злити воду, промити. Подрібнити її за допомогою блендера. Додати до сочевиці моркву, рис, сіль, перець. Перемішати. Сформувати тюфтелі. Обсмажити 1–2 хвилини на рослинній олії. Приготувати соус: налити в каструлю гарячу воду, додати томатну пасту, цукор, борошно, коріандр і лавровий лист. Гриби і цибулю подрібнити, підсмажити. Додати до підливи. Залити сумішшю тюфтелі. Тушкувати 20–25 хвилин при температурі 180 °C.

Video: Пісні тюфтелі з сочевиці: рецепт Олени Іващук Як приготувати пісні тефтелі з сочевиці? Вони не будуть гіршими за м'ясні, стверджує автор рецепта. Дивіться рецепт пісних тефтелей покроково