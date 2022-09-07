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Все буде добре

Пісні тюфтелі з сочевиці: рецепт Олени Іващук

07.09.2022

Рецепт пісних тюфтелей з бобових підготувала учасниця «МастерШеф» Олена Іващук. Вона стверджує, що м’ясоїди навіть не відрізнять їх від справжнього фаршу. Приготуйте і вирішуйте самі!

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Складові:

  • сочевиця зелена – 1 ст.;
  • рис (варений) – 1/3 ст.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • олія – 2–3 ст. л.;
  • цукор – 1/2 ч. л.;
  • коріандр мелений – 2 ч. л.;
  • лавровий лист (мелений) – 1/2 ч. л.;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • перець – 1/2 ч. л.;
  • печериці – 200 г;
  • вода – 300 мл;
  • томатна паста – 3 ст. л.;
  • борошно – 1 ст. л.

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Приготування:

  1. Чечевицю промити і замочити на 2 години.
  2. Моркву натерти на крупній тертці. Додати олію, подрібнити за допомогою блендера.
  3. З сочевиці злити воду, промити. Подрібнити її за допомогою блендера.
  4. Додати до сочевиці моркву, рис, сіль, перець. Перемішати.
  5. Сформувати тюфтелі. Обсмажити 1–2 хвилини на рослинній олії.
  6. Приготувати соус: налити в каструлю гарячу воду, додати томатну пасту, цукор, борошно, коріандр і лавровий лист.
  7. Гриби і цибулю подрібнити, підсмажити. Додати до підливи.
  8. Залити сумішшю тюфтелі. Тушкувати 20–25 хвилин при температурі 180 °C.

Video: Пісні тюфтелі з сочевиці: рецепт Олени Іващук

Як приготувати пісні тефтелі з сочевиці? Вони не будуть гіршими за м'ясні, стверджує автор рецепта. Дивіться рецепт пісних тефтелей покроково

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