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Все буде добре

Оригінальні рецепти смачних котлет

06.09.2022

Хочете дізнатися, як приготувати смачні котлети? Тоді швидше читайте наш матеріал! Ці рецепти не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів! Читайте, як приготувати курячі котлети з сиром, а також котлети зі свинини, в нашому матеріалі.

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Котлети курячі з сиром

Для фаршу:

  • 0,5 кг домашнього курячого фаршу
  • 1 цибулина
  • Сіль
  • Мелена паприка
  • Чорний перець

Для начинки:

  • 3/4 склянки волоських горіхів
  • 100 г напівтвердого сиру
  • 2 зубки часнику
  • Кілька гілочок кропу та петрушки
  • Сіль
  • Перець
  • Клітковина для обвалювання

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Приготування:

  1. Фарш разом з цибулиною пропустити через м’ясорубку, додати решту інгредієнтів. Добре перемішати й поставити в холодильник на 20 хв.
  2. Для начинки змішати тертий сир, роздавлений часник, мелені або дрібно рубані горіхи, дрібно нарізану зелень, сіль та перець.
  3. З фаршу зробити коржик розміром з яйце, покласти начинку, защипнути, надати форму котлет. Обваляти в клітковині й обсмажити з обох боків до золотистого кольору.

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Котлети свинячі з перцем

Складові:

  • 500 г свинячого фаршу
  • 60 г моркви
  • 1 яйце
  • 250 г ріпчастої цибулі
  • 30 г часнику
  • 10 г гострого перцю
  • 50 г сала
  • 60 г білого хліба
  • 10 г кропу
  • 10 г петрушки
  • 80 мл молока
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ч. л. хрону
  • 50 мл рослинної олії
  • 4 ст. л. борошна
  • Сіль
  • Перець

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Приготування:

  1. Свинину двічі прокрутити на м’ясорубці з середньою решіткою
  2. Хліб замочити в молоці, попередньо зрізавши скоринку.
  3. Кріп і петрушку подрібнити. Гострий перець нарізати дуже дрібними кубиками.
  4. Прокрутити на м’ясорубці моркву, часник, цибулю, сало, замочений в молоці хліб. Все додати до м’яса. Потім розмішати з зеленню, гострим перцем, гірчицею, хроном, сіллю, перцем, яйцем.
  5. Все добре вимісити й поставити на 20 хв до холодильника.
  6. З охолодженого фаршу сформувати кульки.
  7. Кожну кульку трохи сплюснути й обваляти в борошні. Смажити котлети.

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