Оригінальні рецепти смачних котлет

Хочете дізнатися, як приготувати смачні котлети? Тоді швидше читайте наш матеріал! Ці рецепти не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів! Читайте, як приготувати курячі котлети з сиром, а також котлети зі свинини, в нашому матеріалі.

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Котлети курячі з сиром

Для фаршу:

0,5 кг домашнього курячого фаршу

1 цибулина

Сіль

Мелена паприка

Чорний перець

Для начинки:

3/4 склянки волоських горіхів

100 г напівтвердого сиру

2 зубки часнику

Кілька гілочок кропу та петрушки

Сіль

Перець

Клітковина для обвалювання

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Приготування:

Фарш разом з цибулиною пропустити через м’ясорубку, додати решту інгредієнтів. Добре перемішати й поставити в холодильник на 20 хв. Для начинки змішати тертий сир, роздавлений часник, мелені або дрібно рубані горіхи, дрібно нарізану зелень, сіль та перець. З фаршу зробити коржик розміром з яйце, покласти начинку, защипнути, надати форму котлет. Обваляти в клітковині й обсмажити з обох боків до золотистого кольору.

Котлети свинячі з перцем

Складові:

500 г свинячого фаршу

60 г моркви

1 яйце

250 г ріпчастої цибулі

30 г часнику

10 г гострого перцю

50 г сала

60 г білого хліба

10 г кропу

10 г петрушки

80 мл молока

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. хрону

50 мл рослинної олії

4 ст. л. борошна

Сіль

Перець

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Приготування:

Свинину двічі прокрутити на м’ясорубці з середньою решіткою Хліб замочити в молоці, попередньо зрізавши скоринку. Кріп і петрушку подрібнити. Гострий перець нарізати дуже дрібними кубиками. Прокрутити на м’ясорубці моркву, часник, цибулю, сало, замочений в молоці хліб. Все додати до м’яса. Потім розмішати з зеленню, гострим перцем, гірчицею, хроном, сіллю, перцем, яйцем. Все добре вимісити й поставити на 20 хв до холодильника. З охолодженого фаршу сформувати кульки. Кожну кульку трохи сплюснути й обваляти в борошні. Смажити котлети.