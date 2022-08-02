Як варити компот: рецепт смачного компоту

Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Як варити компот: корисні поради

02.08.2022

Зараз час смачних фруктів і ягід. Але нам хочеться радувати себе такою ж кількістю вітамінів і взимку. У нашому матеріалі – кілька корисних порад про те, як правильно зварити компот.

Незаперечний плюс цього напою при правильному варінні та консервації – тривале зберігання. Якщо правильно зварити та законсервувати компот, то можна зберегти у фруктах і ягодах всі вітаміни.

Із чого можна варити компот?

Приготування компоту не має суворих правил. Для варіння напою можна використовувати ті фрукти і ягоди, які вам до душі. Також можна поєднувати їх на свій смак. Для тих, хто любить більш кислі напої, радимо використовувати абрикос, вишню, малину, смородину, суницю, журавлину, апельсин і аґрус.

Рецепты

Більше на тему: Як зварити компот із полуниці на зиму

Якщо ви любите солодке, то віддайте перевагу полуниці, персику, черешні, солодкому винограду та сливі. Не забувайте про сухофрукти –такий компот можна приготувати в будь-яку пору року.

Скільки потрібно варити компот?

Час приготування компоту залежить від того, які фрукти та ягоди ви вибрали. Наприклад, грушевий або яблучний компот вариться приблизно 40 хвилин, а для приготування напою зі смородини достатьно всього 15 хвилин.

рецепт

Більше на тему: Полуничний смузі: рецепт корисного та смачного напою

Як правильно готувати компот?

Після того, як ви вибрали, з яких фруктів варитимете компот, ретельно промийте їх, видаліть із них листя, гілки та кісточки. Шкірку варто залишити, адже саме в ній, як правило, містяться всі корисні речовини.

Візьміть велику каструлю, налийте в неї воду та поставте її на вогонь. Після закипання обережно викладіть у кастрюлю всі фрукти та ягоди. Насипте цукор і дайте прокипіти компоту 25 хвилин. Потім додайте трохи ягід і проваріть іще 15 хвилин. Коли компот охолоне, розлийте його у ємності та закатайте.

рецепты

Більше на тему: 20 освіжаючих літніх коктейлів

Поради для приготування смачного компоту

  1. Для приготування необхідно брати тільки стиглі та смачні фрукти та ягоди.
  2. У кінці варіння для приємного смаку й насиченого кольору додайте жменю червоних ягід.
  3. Для тих, хто любить солодке, але не хоче додавати цукор, в готовий напій можна додати вишневий сироп або мед.

Варити компот зі свіжих ягід і фруктів досить просто, найголовніше –правильно підібрати поєднання й варити достатню кількість часу. Тепер навіть взимку ви зможете насолоджуватися літніми солодощами!

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
вбд
Все буде добре

Топ-3 абрикосових джемів за 30 хвилин від Тетяни Литвинової

 Як варити компот: рецепт смачного компоту
Все буде добре

Варення з абрикосів: простий і смачний рецепт

 Як варити компот: рецепт смачного компоту
Все буде добре

Рецепти маринадів для курячої, свинячої та телячої печінки від Марини Шевченко

 вбд
Все буде добре

Сирні кекси для малечі

 Як варити компот: рецепт смачного компоту
Все буде добре

Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно? Секрети Ігоря Місевича

 как сварить кукурузу
Все буде добре

Як вибрати та приготувати кукурудзу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати