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Все буде добре

Стручкова квасоля для краси та молодості: поради Світлани Фус

27.07.2022

Квасоля – джерело рослинного білка, завдяки якому ви можете схуднути! У ньому міститься величезна кількість корисних мікроелементів, які допоможуть вам надовго зберегти красу і молодість! Дієтолог Світлана Фус розповіла, чим для нас так корисна стручкова квасоля!

Стручкова квасоля для краси і молодості

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Чим корисна стручкова квасоля

Стручкова квасоля для краси і молодості

Вітамін С (аскорбінова кислота)

Вітамін С корисний не тільки для підвищення імунітету. Аскорбінова кислота зміцнює стінки клітин, робить їх «непроникними» для вірусів. Це один з найпростіших і доступних антиоксидантів – речовин, які сповільнюють процес старіння. Аскорбінова кислота бере участь в утворенні колагенових волокон, які забезпечують пружність і еластичність нашої шкіри, і тим самим запобігає появі зморщок.

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Стручкова квасоля для краси і молодості

Бета-каротин

Бета-каротин необхідний для вироблення вітаміну А. Брак цього вітаміну в організмі призводить до ламкості нігтів, посіченню волосся. Але якщо жінка включить в свій раціон стручкову квасолю, то вже через місяць її волосся матиме здоровий блиск, перестане сіктися, а нігті зміцняться і перестануть ламатися.

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Стручкова квасоля для краси і молодості

Клітковина – харчові волокна

Грубі харчові волокна (клітковина), які дуже повільно перетравлюються, і білок, що містяться в складі стручкової квасолі, дають тривале відчуття ситості. Тому з’їдаючи порцію стручкової квасолі на вечерю, вам не захочеться зазирнути в холодильник перед сном, щоб перекусити ще чимось.

Стручкова квасоля для краси і молодості

Насолоджуйтеся їжею з користю для здоров’я!

Video: Стручкова квасоля для краси та молодості: поради Світлани Фус

Дієтолог Світлана Фус розповіла, чим для жінок так корисна стручкова квасоля! Читайте все про властивості стручкової квасолі в матеріалі

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