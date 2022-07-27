Гірчична маска для волосся: рецепт для швидкого зростання

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Все буде добре

Гірчична маска для росту волосся: рецепт Ольги Метельської

27.07.2022

Гірчична маска для росту волосся творить дива– всього лише за кілька тижнів локони відростають аж на 3 сантиметри! Як приготувати унікальний засіб, розповіла косметолог Ольга Метельська. Читайте чарівний рецепт у нашому матеріалі.

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гірчична маска для волосся

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Складові:

  • гірчичний порошок – 2 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • жовток – 1 шт.
  • реп’яхова олія – 2 ст. л.
  • гаряча вода – 2 ст. л.

Приготування:

  1. Гірчичний порошок розвести у гарячій воді.
  2. Додати 2 ст. л. цукру, жовток, 2 ст. л. реп’яхової олії.
  3. Перемішати до однорідної маси.

Застосування:

  1. Нанести маску на шкіру голови і тримати від 15 хв до однієї години під поліетиленовим пакетом.
  2. Змивати гірчичну маску потрібно з шампунем.

Якщо ви щаслива володарка нормального волосся, то достатньо користуватися масочкою один раз на тиждень. Дівчатам з жирним волоссям потрібно наносити її частіше – 2 рази на тиждень, а для сухого волосся – один раз у 10 днів. Якщо волосся вже дуже сухе і пошкоджене – додайте олію. Наприклад, мигдальну, обліпихову, реп’яхову або касторову.

Важливо також застосовувати лише аптечний гірчичний порошок. У продукції з магазинів нерідко міститися барвники, ароматизатори та шкідливі добавки. Для найкращого ефекту віддайте перевагу натуральним інгредієнтам.

Після гірчичної маски волосся росте швидше (приблизно на 3 см на місяць), стає густим і сильним. Крім того, локони набувають об’єму та менше жирніють.

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