Як позбутися від розтяжок за допомогою харчування: поради дієтолога і косметолога

Як позбутися розтяжок за допомогою харчування: поради дієтолога і косметолога

Ви нещодавно народили дитину або різко схудли, а у вас залишилися неприємні цьому докази на ногах або животі? Не поспішайте позбавлятися розтяжок за допомогою води та солоних шматочків льоду. Дієтолог Світлана Фус поділилася секретами, як найкраще впоратися з цією поширеною проблемою у жінок. Більше читайте у нашому матеріалі.

Розтяжки — це тріснута або порвана шкіра, «заштопана» сполучною тканиною. Як правило, розтяжки з’являються на місцях найбільшого натягнення шкіри: на грудях, животі, стегнах, попереку.

Як позбутися розтяжок?

Щоб шкіра була більш еластичною, доповніть свій раціон білковою їжею — молочними продуктами, м’ясом, рибою. Також для кращого засвоєння цієї їжі поєднуйте її з 10 грамами вершкового масла в день. Адже білок бере участь в утворенні колагену, який зробить вашу шкіру більш пружною.

Не забувайте про домашній догляд. Використовуйте крем від розтяжок з вмістом водоростей, вітамінів й антиоксидантів, натуральних олій. Такі речовини живлять шкіру та вирівнюють її рельєф. Але використовуючи тільки засоби догляду, ви не приберете розтяжки назавжди. Креми лише покращують якість самої шкіри, згладжують її та злегка вирівнюють поверхню.

Догляд за вашою шкірою стане хорошою терапією в сукупності з різними процедурами.

Холод позитивно впливає на шкіру, тому достатньо буде прийняти контрастний душ. Він покращує кровообіг і разом з тим піднімає тонус шкіри. Під час водних процедур корисно робити пощипуючий масаж.

Один з найефективніших способів позбавлення розтяжок — медичний. Така терапія передбачає проведення ряду процедур для видалення вже наявних проблем і зниження ризику появи нових. Популярним методом лікування є мезотерапія. Але для кожного пацієнта індивідуально підбираються необхідні препарати.

Що не допоможе позбутися розтяжок?

Позбавлення від розтяжок за допомогою солоних кубиків льоду — найбільш неефективний спосіб і навіть шкідливий! Адже сіль, навпаки, висушує шкіру та витягує з клітин воду, а розтяжки найчастіше утворюються саме через брак води в організмі.

Солоні кубики льоду діють так само, як і солона морська вода. Вони висушують шкіру, від чого вона вимагатиме ще більше зволоження.

Video: Як позбутися розтяжок за допомогою харчування: поради дієтолога і косметолога Ви народили дитину або різко схудли, а у вас залишилися неприємні цьому докази? Дієтолог поділилася секретами, як найкраще впоратися з розтяжками

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ