Рибні нагетси з фенхелем: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Бути здоровим, струнким і смачно харчуватися — мрія кожної людини. Пропонуємо вам рецепт рибних нагетсів з фенхелем від переможця «МастерШеф»-5 Євгена Клопотенка, який не залишить вас байдужим і збереже фігуру. Покроковий рецепт рибних нагетсів з фенхелем читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- філе білої риби (тріска, камбала, минтай, хек) — 400 г
- фенхель і сіль за смаком
- борошно — 6 ст. л.
- цедра лимона — 1 ст. л.
- яйця — 3 шт.
- панірувальні сухарі — 200 г
Приготування:
- Рибу порізати на шматки.
- Додати дрібку насіння фенхелю та трішки борошна, солимо.
- Суміш збиваємо у блендері та після переминаємо руками у мисці до однорідної маси.
- Натираємо на тертці трішки цедри лимона.
- Робимо з суміші нагетси: викачуємо в долонях шарики, кладемо на стіл і збиваємо їх по боках. Ззовні нагетси схожі на котлети.
- Збиваємо яйця.
- Нагетси обкачуємо в борошні, а потім занурюємо в яйця та обкачуємо в сухарях. Готові вироби викладаємо на форму, застелену пергаментним папером.
- Запікаємо нагетси у духовці за температури 180 ̊ С протягом 20 хв.
Інгредієнти для соусу:
- сметана — 100 г
- цедра лимона — 0,5 ч. л.
- сік лимона — 1 ст. л.
- солоний огірок — 1 шт.
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Приготування:
- Нарізати дрібними кубиками солоний огірок, додати його до 100 г сметани.
- Додати 0,5 ч. л. цедри лимона.
- Додати 1 ст. л. соку лимона.
Інгредієнти до салату з гарбуза:
- гарбуз — 200 г
- яблука — 1—2 шт.
- цукрова пудра та сіль за смаком
- рукола, тим’ян, листя мангольда.
Приготування:
- Натерти 200 г гарбуза на терці.
- Натерти 1—2 яблука на терці.
- Додати натерте яблуко до гарбуза.
- Додати цукрову пудру та сіль.
- Декорувати руколою, тим’яном, листям мангольда.
Смачного!
Video: Рибні нагетси з фенхелем: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
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