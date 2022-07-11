Як чистити зуби коту: практичні поради від ветеринара

Догляд за порожниною рота пухнастого улюбленця має бути такою ж обов’язковою процедурою, як і догляд за власними зубами. Головним індикатором здоров’я зубчиків вашого котика є неприємний запах із рота. Як привчити його до ротової гігієни та як почистити зуби коту правильно, розповість ветеринар Олеся Ратушна!

За котячими зубками також потрібен догляд. У тварин, як і в людей, їжа може залишатися в зубних проміжках, а це призводить до утворення зубного нальоту чи зубного каменю. Нарости зубного каменю ранять ясна, спричиняють їхнє запалення та кровоточивість. Потім зуби почнуть хитатися. І як результат – втрата зубів! При цьому ваш вихованець не зможе пояснити, що в нього розболівся зубчик, і тому він не зможе їсти. Тож кожен господар мусить бути дуже уважним до свого чотирилапого друга. Не потрібно чекати прояву перших симптомів, достатньо завчасно привчити кота до чищення ротової порожнини. Робити процедуру потрібно систематично один раз на тиждень.

Порада №1. Привчайте котика до чищення зубів поступово

Найпоширеніша помилка, яку роблять господарі домашніх тварин, це поспіх. Люди відразу хапають зубну щітку й намагаються засунути її коту в рот, не розуміючи, що для нього це стрес. Людина ризикує бути подряпаною та покусаною, а кіт назавжди запам’ятає такі процедури як страшні тортури й буде постійно їх уникати.

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Найкраще привчати котів до чистки зубів у ранньому віці. Але якщо ваш улюбленець вже дорослий, це не привід впадати у відчай. Розпочніть з масажу ясен. Спершу акуратно підійміть його верхню губу та легкими круговими рухами пальця виконуйте процедуру. І тільки потім можна переходити безпосередньо до чищення зубів.

Процедуру слід робити щодня, бажано в один і той же час, доки вихованець не звикне та не перестане звертати на це увагу.

Порада №2. Після кожного чищення зубів обов’язково заохочуйте кота

Нехай котик засвоїть урок: за кожну процедуру він отримає якісь ласощі. При цьому завжди говоріть з ним ласкаво, погладжуйте його. Усе це допоможе тваринці зняти стрес і звикнути до догляду за зубами. Повторюйте процедуру раз на тиждень. Якщо проблем немає, і чистка робиться з метою профілактики, можна повторювати процедуру раз на два тижні. Хвилини для чистки буде достатньо.

Порада №3. Будьте уважні при виборі засобу для чищення зубів котика

Зуби домашнього улюбленця можна чистити як пальцем, так і зубною щіточкою. Але в першому випадку будьте обережними, щоб кіт не вкусив вас. Палець має бути обмотаний м’якою тканиною, наприклад, марлею. Найкраще придбати спеціальну щіточку в зоомагазині. Або ж скористатися дитячою, з м’якими щетинками.

Є ще один спосіб чищення зубів – це спеціальні вітамінні палички або твердий сухий корм, завдяки яким зуби вихованця будуть очищуватися механічним шляхом під час жування їжі. Він – найлегший, але найменш ефективний. До вітамінної палички кіт швидко втратить інтерес. А сухий корм варто вживати невеликими порціями. Тому варто його поєднувати з чищенням зубів щіточкою або тканиною.

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Людську зубну пасту для чищення зубів котика використовувати не можна! Фтор, що є у її складі може отруїти тварину. Краще використовуйте настої трав (ромашки, м’яти, шавлії тощо) або спеціальні зубні пасти й гелі зі смаком риби, м’яса чи птиці.

Video: Як чистити зуби коту: практичні поради від ветеринара Догляд за порожниною рота кота має бути обов'язковою процедурою для кожного люблячого господаря. Як почистити зуби коту, дізнайтеся від ветеринара Олесі Ратушної