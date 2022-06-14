Рецепт дієтичної піци

Ви давно худнете, але дуже хочете з’їсти шматочок улюбленої піци? Абсолютна чемпіонка з фітнес-бікіні, Ольга Вязметинова, знає рецепт цієї страви без тіста. Вона стверджує, що її дієтична піца схвалена спортсменками.

Більше на тему: Вправи для любителів солодкого від Аніти Луценко

Інгредієнти для «тіста»:

Куряча грудка – 500 г;

Яйце – 1 шт.;

Сіль – 1/2 ч. л.;

Інгредієнти для начинки:

Солодкий перець – 2 шт.;

Помідор – 1 шт.;

Сир Моцарелла – 100 г;

Зелена цибуля – 1 пучок

Більше на тему: Чим побалувати себе на ніч? Секрети дієтології від Світлани Фус

Інгредієнти для соусу:

Стиглі помідори без шкірки – 3 шт .;

Цибуля ріпчаста – 1 шт .;

Часник – 3 зубчики;

Оливкова олія – 4 ст. л.;

Лавровий лист – 2 шт.;

Сіль, перець – до смаку

Приготування:

Подрібнити курячу грудку з яйцем, змішати з сіллю. Рівним шаром розподілити на папері для випікання. Відправити в розігріту духовку до 180 градусів на 7-10 хвилин. Опустити помідори на кілька секунд в окріп, очистити від шкірки, розрізати на 4 частини. Чайною ложкою видалити насіння і вирізати плодоніжки. Нарізати цибулю і часник. Подрібнити в блендері томати з цибулею і часником. Розігріти в сотейнику оливкову олію і вилити томатну масу. Додати чорний перець і сіль. Варити на невеликому вогні 30 хвилин (готовий соус повинен бути однорідним, середньої густини). Нарізати солодкий перець, помідор і зелений лук. Сир натерти на крупній тертці. Корж вийняти з духовки, змастити томатним соусом. Присипати сиром, а потім розкласти начинку з овочів. Поставити піцу в духовку на 15 хвилин.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.