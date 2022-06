Любите картоплю, але хвилюєтеся з приводу її калорійності? Лідер групи «С. К. А. Й.» Олег Собчук поділиться секретом, як приготувати картоплю з салом у духовці так, щоб страва була смачною та дієтичною. Дізнайтеся рецепт картоплі, запеченої з салом, під яблучно–гірчичним соусом, у нашому матеріалі!

Складові для картоплі:

Складові для соусу:

Більше на тему: Як швидко зварити картоплю: три способи від Євгена Клопотенка

Приготування:

Приготування яблучно-гірчичного соусу:

Збити в блендері всі інгредієнти.

Смачного!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.