Любите картоплю, але хвилюєтеся з приводу її калорійності? Лідер групи «С. К. А. Й.» Олег Собчук поділиться секретом, як приготувати картоплю з салом у духовці так, щоб страва була смачною та дієтичною. Дізнайтеся рецепт картоплі, запеченої з салом, під яблучно–гірчичним соусом, у нашому матеріалі!

Складові для картоплі:

Картопля – 500 г

Сало – 100 г

Соняшникова олія – 1 ст. л.

Хмелі-сунелі – 1 ч. л.

Суміш італійських трав – 0,5 ч. л.

Часник – 2 зуб.

Печене яблуко – 1 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Гірчиця – 3 ч. л.

Оливкова олія – 3 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Складові для соусу:

Яблуко

Лимон

Гірчиця

Оливкова олія

Чорний мелений перець

перець Сіль

Більше на тему: Як швидко зварити картоплю: три способи від Євгена Клопотенка

Приготування:

Картоплю розрізати на 4 частини , змішати з сухими інгредієнтами . Сало нарізати шматочками , помістити у форму . Випікати при температурі 180 °C протягом 10 хвилин. Дістати сало , помістити в ту ж форму картоплю серединою вниз . Випікати 20 хвилин при температурі 180 °C . За 5 хвилин до готовності картоплі додати часник і сало . Подавати картоплю з соусом .

Приготування яблучно-гірчичного соусу:

Збити в блендері всі інгредієнти.

Смачного!

Video: Картопля, запечена з салом в духовці: рецепт Олега Собчука Картопля з салом у духовці - це дуже смачно. Рецепт запеченої картоплі з салом, який не позначиться на вашій фігурі розповів соліст групи СКАЙ Олег Собчук