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Картопля, запечена з салом в духовці: рецепт Олега Собчука

09.06.2022

Любите картоплю, але хвилюєтеся з приводу її калорійності? Лідер групи «С. К. А. Й.» Олег Собчук поділиться секретом, як приготувати картоплю з салом у духовці так, щоб страва була смачною та дієтичною. Дізнайтеся рецепт картоплі, запеченої з салом, під яблучногірчичним соусом, у нашому матеріалі!

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Складові для картоплі:

  • Картопля – 500 г
  • Сало – 100 г
  • Соняшникова олія – 1 ст. л.
  • Хмелі-сунелі – 1 ч. л.
  • Суміш італійських трав – 0,5 ч. л.
  • Часник – 2 зуб.
  • Печене яблуко – 1 шт.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Гірчиця – 3 ч. л.
  • Оливкова олія – 3 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком

Складові для соусу:

  • Яблуко
  • Лимон
  • Гірчиця
  • Оливкова олія
  • Чорний мелений перець
  • Сіль

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Приготування:

  1. Картоплю розрізати на 4 частини, змішати з сухими інгредієнтами.
  2. Сало нарізати шматочками, помістити у форму.
  3. Випікати при температурі 180 °C протягом 10 хвилин.
  4. Дістати сало, помістити в ту ж форму картоплю серединою вниз.
  5. Випікати 20 хвилин при температурі 180 °C.
  6. За 5 хвилин до готовності картоплі додати часник і сало.
  7. Подавати картоплю з соусом.

Приготування яблучно-гірчичного соусу:

Збити в блендері всі інгредієнти.

Смачного!

Video: Картопля, запечена з салом в духовці: рецепт Олега Собчука

Картопля з салом у духовці - це дуже смачно. Рецепт запеченої картоплі з салом, який не позначиться на вашій фігурі розповів соліст групи СКАЙ Олег Собчук

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