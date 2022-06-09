Як позбутися другого підборіддя за 10 днів?
Проблема второго подбородка волнует многих женщин. Он может появится как в 25, так и в 45 лет и даже у худышек! Но не переживайте, с комплексом от Евгении Баглык ваше лицо станет худее, а его контуры – более утонченными! И вы навсегда забудете о ненавистном втором подбородке!
Упражнение №1. Голубь
Сядьте, держите плечи раздвинутыми, спину ровной. Делайте упражнения вперед – назад головой, как голубь, выдвигая лицевой корпус. Повторить 20 раз.
Упражнение №2. Верблюд
Приподнимете подбородок вверх. Выдвигайте нижнюю челюсть вперед – назад. После 5 раз задержитесь в таком положении на 5 секунд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избавиться от носогубных морщин? Гимнастика лица от Анны Кушнерук
Упражнение№3. Вольный художник
Для этого упражнения понадобится карандаш. Зажмите его между зубов, выдвиньте челюсть вперед, и нарисуйте в воздухе цифры от 1 до 10.
Упражнение №4. Наклоны
Сядьте на край стула держа спину прямо, плечи расправьте. Поднимите вверх подбородок и сделайте наклон назад. Повторить 15 раз, во время последнего наклона задержитесь на несколько секунд.
Упражнение №5. Книга
Для упражнения необходима увесистая книга. Сядьте ровно, расправив плечи. Книгу расположите на голове таким образом, чтобы вы могли держать равновесие. Для усложнения задания можно встать и походить с книгой на голове. Держать в равновесии от 5 до 10 минут.
Упражнение №6. Уточка
Поднимите подбородок вверх. вытяните вперед губы, как уточка. Держите положение 3-5 секунд, затем расслабьте. Нескольких подходов будет достаточно.
Упражнение №7. Волк
Приподнимите подбородок, сделайте губы “трубочкой”. Держа такое положение произносите букву “У” в течение 5-7 секунд. Сделайте несколько подходов.
Комплекс рассчитан на 10 дней, в дальнейшем можно делать эти упражнения 3 раза в неделю!