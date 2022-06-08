Найліпший суп для спекотних днів – звичайно ж, холодник! Відомий український актор Володимир Горянський презентував оригінальний рецепт холодника з раковими шийками! Покроковий рецепт – у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Раки – 10–15 шт.

Квас хлібний – 1 л

Огірки свіжі – 3 шт.

Кріп – пучок

Петрушка – пучок

Яйце варене – 3 шт.

Сметана – 200 г

Хрін – 50 г

Сіль, перець – до смаку

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Приготування:

Раків промити в проточній воді. Особливо ретельно панцири та ніжки, саме там накопичується мул і бруд, який згодом дає м’ясу неприємний річковий присмак. Панцири добре очищаються зубною щіткою. Закип’ятити воду. Додати половину зелені. Додати раків у киплячу воду. Варити 12–15 хвилин, їх готовність визначають за кольором, готові раки стають яскраво-червоними. Після того, як раки зварилися, каструлю накривають кришкою та настоюють 10–15 хвилин, м’ясо стає м’яким, але не розварюється. Почистити раків. Для рецепта знадобляться тільки ракові шийки. Очистити огірки від шкірки та нарізати їх кубиком. Подрібнити залишки зелені. Нарізати яйця кубиком. Сметану збити з хроном, додати квас, перемішати. Залити сумішшю нарізані інгредієнти. Додати сіль і перець.

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Video: Холодник із раковими шийками: рецепт Володимира Горянського Холодник: рецепт з раковими шийками готується з квасом, хріном і сметаною. Холодник із раковими шийками виходить смачним і незвичайним на смак. Детальний рецепт в матеріалі