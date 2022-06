Як схуднути без дієти: правильне дихання

Ви мрієте схуднути, але немає сил сидіти на дієтах, а на тренування не вистачає часу? Просто дихаєте глибше! Тренер Аніта Луценко розповіла, як можна схуднути сидячи на робочому місці на 3-5 кг за місяць, застосувавши правильні техніки дихання! Читайте докладніше.

Положите правую руку на грудь, а левую – на живот, глубоко вдохните и выдохните. Если у вас поднялась рука на животе, то вы дышите правильно! Это брюшной или диафрагмальный тип дыхания. Он способствует наполнению кислородом не только верхушек легких, но и нижней части. Если поднимается рука на груди, значит, при дыхании вы недополучаете кислорода на 10-20%, в результате чего ткани и органы страдают от гипоксии, интоксикации продуктами метаболизма, замедляется обмен веществ и выделение энергии, что приводит к набору веса.

Нельзя выполнять комплекс раньше, чем через три месяца после хирургической операции на органах брюшной полости, грудной клетки, таза, если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, давлением или было желудочное или кишечное кровотечение!

Исходное положение: спина прямая (сделать круговое движение плечами назад), ноги на ширине плеч и слегка согнуты, ладони свободно лежат чуть выше колен. Смотрите прямо перед собой.

Внимание: При выполнении дыхания спина и грудная клетка остаются неподвижными! Задействована диафрагма, а не мышцы грудного отдела!

Повторяйте этот цикл дыхания от двух до четырех раз подряд.

Исходное положение: сядьте на середину стула, поставьте стопы вместе, соедините колени.

Опираясь левой рукой на сиденье позади себя, поднимите правую руку вверх, скрутитесь корпусом влево и потянитесь рукой вверх в направлении скрутки. Выполните цикл дыхания: вдох (живот надувается) — три довдоха (живот сдувается) — выдох (живот сдувается) — три довыдоха (живот сдувается). Повторите в другую сторону.

Благодаря упражнению сжигается жир в области талии, укрепляется мышцы спины и живота. Происходит активное поступление кислорода в легкие и кровь, что вызывает активацию обмена веществ. Усиление дыхания и обогащения крови кислородом требует усиления энергообмена – на это тратится подкожный жир, отложенный про запас.

Исходное положение: сядьте на край стула, руками обопритесь на сидение позади себя.

Широко расставьте ноги и поставьте стопы на носки. Опрокиньте таз и соедините колени, опуская их вниз. Выполните цикл дыхания: вдох (живот надувается) — три довдоха (живот сдувается) — выдох (живот сдувается) — три довыдоха (живот сдувается).

Кроме того, что жир сжигается за счет правильного глубокого дыхания, мы еще и укрепляются мышцы передней и задней поверхности бедер благодаря сведению ног.

Исходное положение: сядьте на край стула, широко расставьте ноги, согните их в коленях и направьте носки в стороны.

Опираясь на сиденье стула позади себя, отведите плечи назад. Немного опрокиньте таз, чтобы опираться на стул областью копчика. Толкайте ноги вперед, растягивая внутреннюю поверхность бедра, тянитесь коленями назад. Выполните цикл дыхания: вдох (живот надувается) — три довдоха (живот сдувается) — выдох (живот сдувается) — три довыдоха (живот сдувается).

Это упражнение продолжает разгонять обмен веществ, а за счет напряжения сжигает жир и укрепляет мышцы внутренней поверхности бедер.

Важно: выполняя это дыхательное упражнение, дышим только животом.

Исходное положение: сядьте удобно и прямо, раздвинув ноги на ширину плеч.

На ноги поставьте локти рук, сцепленных в замок, а на руки положите голову. Необходимо полностью расслабиться, успокоиться мысленно и физически. Теперь сделайте вдох через нос, напрягая мышцы живота. На выдохе полностью расслабьте живот, чтобы он обмяк и вывалился, как у лягушки! Повторите 20 раз.

