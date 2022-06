Скакалка – це оптимальний спосіб привести свою фігуру в форму за лічені дні. Систематичні заняття зі скакалкою спалюють більше калорій, ніж, наприклад, катання на велосипеді, плавання або пробіжка. При цьому, стрибки на скакалці, не вимагають грошових витрат і особливого місця для занять, адже виконувати цей комплекс ви можете навіть вдома.

Займайтеся всього 10-15 хвилин в день, і вже через 2 тижні, істотно підтягнуться м’язи всього тіла, і ви схуднете до 8 кг. Однак, при наявності гострих форм захворювань серцево-судинної системи і опорно-рухового апарату, інтенсивні фізичні вправи суворо заборонені!

Техніка стрибків зі скакалкою для схуднення складається із 5 вправ:

№1. Стрибки з інтервалами

Стрибаємо 10 раз на двох ногах, 10 раз на правій, 10 на лівій і 10 раз чергуючи поперемінно праву і ліву ноги (імітація бігу).

№2. Стрибки навколо лінії

Поставте ноги разом і уявіть собі лінію, паралельну напрямку вашого погляду і проходить через ваші ноги. Починайте стрибати так, щоб кожен раз приземлятися по різні боки від уявної лінії. Згодом, намагайтеся збільшити амплітуду. Починаємо з 10 раз, з часом збільшуючи кількість повторів.

№3. Стрибки з перехрестом рук

Наступна вправа: стрибаємо на двох ногах, потім схрещуємо ноги на рівні талії, виходить, що ми перехрещуємо скакалку, на наступному підскоку повертаєте руки у вихідне положення. Повторюємо 10 раз.

№4. Стрибки вперед-назад

Стрибаємо на двох ногах, але не строго вертикально, а чергуючи почергові стрибки вперед – назад. Потрібно постаратися стрибати якомога далі, при цьому, не втрачаючи рівноваги. Робимо 10 разів.

№5. Стрибки з перекрестом ніг

Стоїмо в початковому положенні, схрестивши ноги. Одна попереду інший. З цього положення випригуєте і під час стрибка міняєте ноги, приземляючись в аналогічне положення. Але та нога, яка до цього була попереду, тепер ззаду. Робимо 10 таких стрибків.

