Золото як метал не має ніякого енергетичного заряду. Але йому притаманна властивість насичуватися енергією із зовнішнього світу. Тому те, де лежить золото, хто його носить, що ви робите в золотих прикрасах, дуже важливо, адже золотий виріб може енергетично впливати на вас. Як уберегти себе від негативної енергії золотих прикрас, знає Олена Курилова.

Чи можна змінювати обручки на сучасніші та красивіші?

Якщо змінювати обручки – це спільне рішення пари до річниці шлюбу, то можна. Але не варто змінювати обручки раніше, ніж через 9 років шлюбу. Обручки краще переплавити або прикрасити, а не просто купити нові, щоб від попередніх теж щось залишилося. Таким чином, ви примножуєте свої досягнення в шлюбі. Якщо ж один з партнерів хоче змінити обручку лише тому, що вона перестала подобатися, то це дзвіночок, що його щось не влаштовує в шлюбі. Адже навіть найпростіша обручка, якщо вона нагадує про щось рідне для вас, не може не подобатися. У такому випадку потрібно змінювати не обручки, а подумати, що в стосунках ви б хотіли змінити.

Що робити з обручкою, яку вже точно не будеш носити? Наприклад, з обручкою від заручин, що так і не закінчилися весіллям, або з обручкою від попереднього шлюбу, що закінчився розлученням?

Таку обручку потрібно очистити від історії. Золото добре очищається вогнем. Візьміть обручку й проведіть її 12 разів через палаюче полум’я церковної свічки. Для очищення обручки з дорогоцінним каменем крім вогню потрібно додатково зробити очищення через відкуп. Візьміть купюру, наприклад 5 або 50 грн, складіть її гармошкою або трубочкою і протягніть крізь перстень. Відкуп завжди віддається купюрою, кратною 5-ти. Потім ці гроші віддайте на благодійність. Тепер прикрасу очищено від попередньої історії, і ви будете писати свою історію заново. Однак якщо ця обручка пов’язана із неприємними для вас спогадами про невдалі стосунки, краще її не зберігайте. Переплавте, обміняйте на іншу прикрасу або продайте, а гроші витратьте на себе. Нехай вона послужить тим досвідом, на якому ви збудуєте своє нове майбутнє.

А як очистити від історії інші золоті прикраси?

Якщо ця прикраса дісталася вам від незнайомої людини, то її теж краще очистити вогнем. Ланцюжок з кулоном або браслет просто тримайте над запаленою свічкою й обмотуйте навколо полум’я 12 разів. Сережки, щоб не обпекти руки, потрібно нанизати на червону нитку й обкрутити навколо палаючої свічки. Якщо ж це виріб вашої мами, бабусі, яка була щаслива та любила вас всім серцем, то його чистити не треба. Навпаки, він може стати вашим талісманом.

До чого губляться золоті сережки?

Втрата сережки говорить про те, що вам потрібно звернути увагу на здатність чути інших. Швидше за все, вам говорять щось важливе, а ви не чуєте. Тож прислухайтеся до того, що говорять інші.

А про що тоді каже втрата кулона або ланцюжка, браслета?

Щоб загубити ланцюжок або браслет, той повинен порватися, роз’єднатися. Втрата закільцьованої прикраси, її розрив свідчить про якісь втрати в житті: розлука з близькими друзями, звільнення з роботи, відхід дітей у доросле життя. Тому ніколи не шкодуйте за втраченим золотом. Можливо, це той найменший відкуп, завдяки якому ви позбулися великих неприємностей. Але з цієї ж причини не можна брати собі золоті вироби, які ви знайшли, особливо якщо це сталося надворі, на дорозі.

Що робити, якщо загубилася обручка?

Втрата обручки – це нехороший знак, але він не обов’язково веде до розриву. Не потрібно робити з цього трагедію, а краще подумати про те, а що у вашому шлюбі є хорошого, що в ньому ви ще не втратили, та зосередити свою увагу саме на цьому. Не можна купувати собі нову обручку. Нехай її купить чоловік. Нову обручку потрібно освятити в церкві на будь-яке свято.

Як доглядати за золотими прикрасами?

Золото любить шанобливе ставлення до себе. Тому не варто в золотих виробах займатися прибиранням, копати город і готувати на кухні. А зберігати його потрібно окремо від іншої біжутерії в красивій коробці. І обов’язково в темряві, щоб коробочка закривалася. Не варто зберігати золото в предметах сервізу (в чашці або цукорниці), як часто роблять наші мами та бабусі. В такому випадку багатство своє ви пустите на проїдання та втратите.

Вдень золото насичується енергетикою з зовнішнього світу. Тому обов’язково знімайте золоті прикраси на ніч і складайте в темну коробку! За ніч вони відлежаться й будуть готові до носіння. Важливо також в золотих перснях не ліпити котлети. Крім того, що це нешанобливе ставлення до металу, фарш – це мертва плоть. Золото вбере в себе енергію агресії, і це відіб’ється на вас. Але це не стосується обручок і хрестильних хрестиків, що вже несуть в собі потужний заряд, й усе інше не може на них вплинути. Ці вироби не знімайте ніколи.

Чи можна давати носити свою золоту прикрасу близьким подругам?

У жодному разі не можна позичати важливі прикраси: обручки й вінчальні каблучки, хрестильні хрестики. Обручки навіть не можна міряти давати нікому. Інші можна, якщо ви довіряєте цим людям.

А як очистити обручку, якщо її давали комусь носити або міряти?

Якщо ви вже зробили таку помилку і дали приміряти або поносити свою обручку, потрібно провести ритуал очищення. Покладіть каблучку на порозі й, прийшовши з вулиці, вступіть у неї каблуком лівої ноги. Залиште так її на ніч, у повний місяць. Таким чином ви зробите золото «підкаблучним», й воно ніби заново увійде в дім.

