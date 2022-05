Як правильно зробити масаж голови для покращення росту волосся? Які техніки необхідно використовувати та які тонкощі враховувати? З цими питаннями вам допоможе розібратися Олена Ткаченко. У нашому матеріалі покрокова інструкція унікального масажу для активізації росту волосся!

Більше на тему: Рецепт маски для росту волосся від Марії Яремчук

Взимку волосся дуже страждає від холоду. Воно стає сухим, ламким, втрачає життєву силу. Така проблема змушує підстригати локони, що уповільнює ріст волосся. Цей масажний комплекс стимулює кровообіг, а це сприяє активному росту волосся та покращує живлення волосяної цибулини. Також після нього зникають головні болі, втома очей, знижується загальний рівень напруженості і тривоги.

ВАЖЛИВО: процедуру масажу краще проводити за півгодини до миття голови, оскільки сальні залози починають активно працювати, а це призводить до швидкого забруднення голови.

Вправа 1. Розтираємо шкіру голови

Подушечками пальців обох рук рухаємося по центральному і поперечному проділах з інтервалом 1-2 см. Потім робимо рухи, якими розтираємо шкіру голови у всіх напрямках. Після цього рухаємося по центральному проділу, починаючи від лоба і закінчуючи потилицею, а по поперечних проділах рухаємося знизу догори. Робимо легкі кругові рухи пальцями. Час виконання: 1 хвилина.

Вправа 2. Рухаємося від шиї до верхівки

Потрібно нахилити голову вниз. У такому положенні легкими круговими рухами масажуємо шию в зоні росту волосся, після чого починаємо рухатись по всій голові. Цей метод підсилює лімфоток, що також активізує кровообіг. Робити не довше хвилини.

Вправа 3. Легко потягуємо волосся

Беремо в обидві руки невеликі пасма волосся біля кореня і злегка тягнемо їх по всій голові, кожне по 5 разів. Ця вправа підсилює кровообіг у фолікулах та активізує ріст волосся.

Більше на тему: Маска для росту волосся: рецепт в домашніх умовах

Вправа 4. Робимо глибоке розтирання

Долонькою від крайової лінії росту волосся до маківки, а потім у зворотний бік розтираємо шкіру голови. Виконуємо з легким натиском, повільно, не роблячи при цьому різких рухів.

Вправа 5. Погладжуємо волосся

Знаходимо найвищу точку голови. Від неї до плечей злегка гладимо волосся згори донизу. Виконуємо 5-10 разів. Рух нагадує витягування волосся по всій довжині.

СЕКРЕТ: для досягнення максимального ефекту потрібно робити 1 р. на тиждень гірчично-яєчну маску:

Тримати маску потрібно 20 хв.

Також дуже важливо стежити за своїм харчуванням. Їжте продукти, багаті на білок: це риба, яйця, морепродукти. Не забувайте про кератин (нерафіновані олії, насіння, хліб з висівками) і кальцій (молочні продукти). Ще одна особлива речовина, необхідна для росту волосся, – це біотин. Його ви знайдете в горіхах та вівсянці.

Більше на тему: Рецепт індійської маски для волосся

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.