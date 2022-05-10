Українська телеведуча й актриса Дар’я Трегубова поділилася своїми секретами стрункості. Дізнайтеся, які нюанси денного раціону допомагають Даші залишатися стрункою та гарною.

Насіння льону

Цей метод актриса запозичила у Мадонни! Щодня натщесерце вона з’їдає чайну ложку насіння льону і запиває його водою. Лляне насіння багате на поліненасичені жирні кислоти Омега-3, Омега-6 і Омега-9, які стимулюють обмін речовин. Однак необхідно бути обережною. Вживання насіння не повинно перевищувати дозу, і не варто вживати його на ніч через великий вміст жирів.

Гранола

Перекус гранолою – один із найкорисніших. У шаленому ритмі життя важко утриматися від шкідливих бутербродів, напівфабрикатів. Але перекуси можуть бути і корисними! Вуглеводи в гранолі заряджають енергією на весь день, а вівсянка дуже сприятливо впливає на стан шлунково-кишкового тракту: знижує кислотність, нормалізує роботу печінки, при регулярному вживанні позбавляє від закрепів, колітів та нетравлення шлунка.

Трав’яні чаї

Даша Трегубова рекомендує тричі на тиждень замінювати звичайні чаї трав’яними. Меліса, м’ята, ромашка, липа – ці трави доступні у будь-якій аптеці! Завдяки очищенню організму настоями, ви забудете про целюліт! Адже в чорному і зеленому чаї міститься кофеїн, який затримує рідину, внаслідок чого з’являється «апельсинова кірка». Трави поліпшать не тільки ваше самопочуття, але і допоможуть налагодити травний процес!

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Video: Як правильно харчуватися, щоб схуднути розповіла Даша Трегубова Як правильно харчуватися, щоб схуднути: Даша Трегубова ділиться секретами стрункості і розповідає, як правильно харчуватися, щоб схуднути і стати стрункою