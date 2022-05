Очень часто мы сами провоцируем страшные последствия, которые могут быть от мозолей. Например, прокалываем пузырек не стерильной иголкой в центре мозоля. Мало кто задумывается, что такое небрежное отношение к мозолям может стать причиной заражения крови и даже гангрены! Дерматолог Ольга Ткач рассказала о всех подводных камнях этого неприятного уплотнения, а также поведала, как же быстро избавиться от него.

Есть два вида мозолей – мокрые и сухие.

Первые – это водянистые пузырьки, которые появляются от новой, неудобной обуви, или, например, работы с инструментами. Сухие, их еще в народе называют «натоптышами», – возникающие из-за длительного давления на кожу. Они являются результатом продолжительного ношения неудобной обуви и неравномерного распределения давления массы тела на стопу. Постоянный сухой мозоль на ноге — это уже симптом проблемы с опорно-двигательной системой.

При появлении водяного мозоля многие прокалывают либо просто прокалывают его, либо вообще оставляют в покое. Если после натирания вы уверены в том, что ваш пузырек не повредится, можете его спокойно оставить – он скоро сойдет сам. Если же у вас мозоль на руке, или на ноге, в том месте, которое невозможно изолировать – его необходимо проколоть.

Перед вскрытием дезинфицируем сам мозоль этиловым спиртом, хлоргексидином или другими антисептиками. Иглу лучше брать стерильную из одноразового шприца. Если ее не оказалось в доме, то берите ту, которой шьете, но ее тоже необходимо хорошенько продезинфицировать этиловым спиртом или водкой.

Пробивать мозоль надо сбоку, чтоб жидкость легко вытекла. И вонзить иглу нужно параллельно мозолю, чтоб не повредить молодую кожу. Дальше можно аккуратно продезинфицировать место, на котором был мозоль, перекисью водорода, но сильно не тереть, чтоб не оторвать кожу. Затем наклейте пластырь. Менять его надо несколько раз в день, минимум трижды.

Если же у вас появился красная мозоль, его, лучше сего, будет проколоть. Поскольку, место трения попало на сосуд, а смесь лимфатической жидкости и крови – благоприятная среда для размножения микроорганизмов. И не стоит срезать мозоль лезвием или ножницами! Это крайне опасно.

Чтобы удалить сухую мозоль, воспользуйтесь пемзой. Предварительно, размочите место теплой водой в течение 15-20 минут и намыльте. Или же можно приложить листик алое к мозолю, чтобы тот пустил сок, и оставить его на ночь. Дальше дело за пемзой. Сухую мозоль еще можно удалять как бородавку — соком одуванчика или чистотела.

