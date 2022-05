Хочете схуднути за тиждень на 2 кілограми, при цьому не виснажуючи себе дієтами та тренуваннями? У цьому вам допоможуть бобові! Квасолева дієта від Світлани Фус допоможе домогтися фігури своєї мрії!

Німецькі та британські вчені стверджують, що біла квасоля допомагає істотно знизити вагу. А все тому, що отримані з квасолі вуглеводи не в повному обсязі всмоктуються організмом, а значить – ми отримуємо менше калорій. Також біла квасоля багата на амінокислоти, без яких не відбувається процесу спалювання жирів. А енергії від цього продукту ви отримаєте не менше, ніж від м’яса. При цьому жиру в ній практично немає – менше одного відсотка. Тож якщо правильно сформувати раціон на основі квасолі, ви зможете тримати м’язи в тонусі, не набираючи при цьому ваги.

Червона квасоля забезпечує організм антиоксидантами. Вони нейтралізують зайві продукти окислення в нашому організмі, допомагають налагодити обмін речовин і знизити вагу. Національний інститут проблем ожиріння США перевірив, як антиоксиданти впливають на процес схуднення. Дослідження показали, що люди, які вживають мінімум два продукти, що містять антиоксиданти, на день менш схильні до збільшення ваги з віком.

Зелену стручкову квасолю цінують за високий вміст целюлози, яка сприяє поліпшенню травлення. По суті, вона працює як йоржик, очищаючи кишечник. Таким чином, вживаючи стручкову квасолю, ви можете істотно поліпшити своє травлення! Насититись невеликою порцією такого продукту легко, до того ж у 100 грамах такої квасолі лише 23 калорії! А ще при заморожуванні стручкова квасоля не втрачає своїх корисних властивостей.

День перший: на сніданок – омлет з овочами та нешліфований рис. Другий сніданок: фрукти та сир. На обід – овочевий суп і відварна квасоля з овочами (тушкована стручкова квасоля з цибулею та цільнозерновий хліб). На полуденок – печене яблуко та запіканка з сухофруктами. А на вечерю – гречана каша з овочами.

День другий: на сніданок – вівсяна каша з сухофруктами, ягоди та білий сир. Другий сніданок – вінегрет з квасолею і морською капустою. На обід – овочевий суп і телятина з тушкованими овочами. На полуденок –хлібець і сир з кропом, огірком і сметаною. На вечерю: овочі з білим курячим м’ясом.

День третій: сирна запіканка з сухофруктами, гарбузом та ягодами на сніданок. Цільнозерновий хліб, оселедець, листя салату й огірок на другий сніданок. На обід – овочевий суп, квасоля з грибами і тушкованими овочами. На полуденок – фрукти і сир. А на вечерю – риба з тушкованими кабачками і рис.

Якщо ви страждаєте на підвищену кислотність шлунка, язву, гастрит, подагру, коліт або холецистит, то вам краще відмовитися від вживання квасолі. У разі виявлення проблем з травною системою краще проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем, перш ніж додавати страви з квасолі до свого щоденного раціону.

Щоб зменшити газоутворення, випийте склянку чистої води за півгодини до їди. Також уникнути неприємних наслідків допоможе, якщо ви попередньо замочите квасолю на 5–6 годин у слабкому розчині харчової соди. Досить буде 4 столових ложок на каструлю. У кислому середовищі газоутворюючі речовини розчиняються. Ну і ще один секрет, який допоможе впоратися з «музичним ефектом», – це спеції.

Деякі з них допомагають уникнути метеоризму, наприклад, фенхель. У його складі є аспарагінова амінокислота, яка запобігає підвищеному газоутворенню. Впоратися з цією недугою допоможе також кріп. У ньому міститься ефірна олія, яка знімає спазми шлунково-кишкового тракту і зменшує процеси бродіння в кишечнику.

