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Фісташкова паска: рецепт покроково

22.04.2022

Хочете вразити гостей надзвичайним смаком паски, а ще щоб подруги просили у вас її рецепт? Зробіть її з фісташками! Як перетворити традиційну пасхальну страву в вишуканий десерт, розповість фіналістка 4 сезону «МастерШеф» Ксенія Мансирова.

фисташковая паска

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Інгредієнти для тіста:

  • Яйце – 6 шт.
  • Просіяне борошно – 3 ст.
  • Олія – ​​для змащування форми
  • Маслянка – 1 ст.
  • Фісташки очищені – 100 г
  • Дріжджі сухі – 1 ст. л.
  • Вершки – 2 ст. л.
  • Вершки жирністю 20% – півсклянки
  • Фініки без кісточок – півсклянки
  • Цукор – 2 ст.
  • Сіль – щіпка

Інгредієнти для глазурі:

  • Фісташки очищені – 100 г
  • Пудра цукрова – 2 ст.
  • Шпинат морожений – 200 г
  • Сіль морська – 0,5 ч. л.
  • Лимон (сік і цедра) – 1/4 шт.

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Приготування:

  1. Дріжджі залити 2 столовими ложками теплих вершків, залишити на 10 хвилин. Маслянку і вершки нагріти до 40 ° С. Всипати борошно, розмішати, дати охолонути.
  2. Ввести дріжджі, що спінилися і 1 яйце. Замісити тісто, накрити рушником і залишити в теплі на 1,5 години. Решта яйця розділити на білки і жовтки. Жовтки розтерти з половиною цукру. Білки збити з дрібкою солі і цукром, що залишився.
  3. Тісто, що піднялося обмяти, з’єднати з жовтками. Ввести збиті білки, перемішати. Тісто вимісити, накрити і залишити в теплі ще на годину. Ще раз помяти. Фісташки і фініки дрібно нарубати, перемішати.
  4. Сформувати з тіста коржі, в центр покласти по жмені фісташок і фініків, згорнути в кулі, розкласти по формах до половини обсягу. Дати піднятися протягом 30 хвилин. Випікати при 180 ° С 25-30 хвилин. Паски вийняти з форми і остудити.
  5. Для глазурі фісташки, сіль і цедру дрібно потовкти, додати цукор, лимонний сік. Шпинат залити гарячою водою, довести до кипіння, відкинути на сито, протерти і додати до фісташкової маси. Прикрасити паску глазур’ю.

Video: Фісташкова паска: рецепт покроково

Як приготувати фісташкову паску на Великдень 2022? Читайте покроковий рецепт фісташкової паски від фіналістки Мастер Шеф Ксенії Мансирової

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