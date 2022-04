Дізнайтеся, як правильно варити какао в майстер-класі від Марини Шевченко! Цей ароматний напій зігріє вас холодними вечорами, подарує приємні відчуття щастя та затишку. Кулінар навчить вас готувати какао без грудочок, осаду й неприємної плівки. Всі секрети приготування смачного напою читайте в нашому матеріалі!

Для приготування какао нам знадобляться:

Приготування:

Щоб у напої не було грудочок, добре розмішайте у ронделі какао-порошок, цукор і кип’ячену воду.

Для вирішення проблеми водянистого какао з густим осадом потрібно:

Щоб какао мало повітряну пінку і було без молочної плівки, треба відразу після вимикання динамічно збити напій віничком. Це дозволить какао краще насичуватися киснем, що заважатиме виникненню молочної плівки.

