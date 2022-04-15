Як очистити плиту та витяжку: 3 дієвих засоби
Hе знаєте, як у домашніх умовах очистити від кіптяви та жиру плиту, решітку від плити та витяжку? Не впадайте у відчай! Майстер на всі руки Тарас Шпіра знає три дієвих засоби, як очистити плиту та витяжку, а також решітку від газової плити. І зробити це можна, практично не докладаючи зусиль!
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Як очистити решітку від плити і витяжку: засіб № 1
Компоненти для приготування засобу:
- Господарське мило – 2 шт.
- Кальцинована сода – 10 ст. л.
- Яблуко – 2 шт.
Застосування:
- На електроплитці в каструлю набрати воду, додати половину натертого шматка господарського мила, натерте яблуко та кілька ложок кальцинованої соди.
- Довести до кипіння.
- Покласти решітку від плити або витяжки в таз, залити розчином.
Ефект:
Яблучна кислота здатна очищати від іржі, кіптяви та жиру, не пошкоджуючи при цьому поверхню! Кальцинована сода відрізняється від харчової вищим ступенем лужної активності. Харчова сода – слабкий луг, а кальцинована – сильний та ідеально підходить для побутових потреб.
У поєднанні з милом і високою температурою води ці властивості тільки посилюються! У цього засобу є ще один плюс – крім решіток, ним з легкістю можна почистити старі каструлі і сковорідки! Все, що для цього потрібно, – прокип’ятити їх у цьому розчині.
Як очистити ручки від плити: засіб № 2
Компоненти для приготування засобу:
- Нашатирно-анісові краплі – 2 пляшки
- Вата, ватяні палички – 2 упаковки
- Зубна щітка – 1 шт.
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Застосування:
- Змочити паличку в краплях і видалити бруд, особливо зручно це робити в куточках і стиках між ручками та плитою.
- Найстарішу кіптяву, що в’їлася, можна відтерти старою зубною щіткою.
- Поверхні побільше можна протерти ватою або ватяними дисками.
Ефект:
Нашатир дуже добре розчиняє жир, а анісова олія працює як ароматизатор. Засіб потрібно змивати, на відміну від інших засобів для чищення.
Як очистити газову поверхню і витяжку: засіб № 3
Компоненти для приготування засобу:
- Кальцинована сода – 3 ст. л.
- Пральний порошок – 0,5 ст. л.
- Канцелярський клей – 1 ст. л.
- Тепла вода – 1 склянка
- Губка – 4 шт.
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Застосування:
- У пляшку 0,5 л всипати 3 столові ложки кальцинованої соди, півстолової ложки будь-якого прального порошку, 1 столову ложку канцелярського клею, залити все склянкою теплої води та добре збовтати.
- Змастити тонким шаром цієї суміші забруднені місця.
- Залишити на годину, потім змити теплою водою.
Ефект:
Канцелярський клей також називають силікатним – до його складу входить силікат натрію, який використовують виробники пральних порошків. Якщо змішати клей із порошком, то дія посилюється. Разом з сумішшю, завдяки хімічним реакціям з поверхні, зійде і весь бруд без найменших зусиль з вашого боку.
Тепер ви знаєте, як очистити плиту, витяжку та решітку від плити в домашніх умовах. З сьогоднішнього дня ви зможете приготувати засоби, які з легкістю впораються з будь-якими забрудненнями при мінімумі ваших зусиль і витрат. Ваші плита і витяжка заблищать, як новенькі!