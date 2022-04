Hе знаєте, як у домашніх умовах очистити від кіптяви та жиру плиту, решітку від плити та витяжку? Не впадайте у відчай! Майстер на всі руки Тарас Шпіра знає три дієвих засоби, як очистити плиту та витяжку, а також решітку від газової плити. І зробити це можна, практично не докладаючи зусиль!

Компоненти для приготування засобу:

Застосування:

Ефект:

Яблучна кислота здатна очищати від іржі, кіптяви та жиру, не пошкоджуючи при цьому поверхню! Кальцинована сода відрізняється від харчової вищим ступенем лужної активності. Харчова сода – слабкий луг, а кальцинована – сильний та ідеально підходить для побутових потреб.

У поєднанні з милом і високою температурою води ці властивості тільки посилюються! У цього засобу є ще один плюс – крім решіток, ним з легкістю можна почистити старі каструлі і сковорідки! Все, що для цього потрібно, – прокип’ятити їх у цьому розчині.



Компоненти для приготування засобу:

Застосування:

Ефект:

Нашатир дуже добре розчиняє жир, а анісова олія працює як ароматизатор. Засіб потрібно змивати, на відміну від інших засобів для чищення.

Компоненти для приготування засобу:

Застосування:

Ефект:

Канцелярський клей також називають силікатним – до його складу входить силікат натрію, який використовують виробники пральних порошків. Якщо змішати клей із порошком, то дія посилюється. Разом з сумішшю, завдяки хімічним реакціям з поверхні, зійде і весь бруд без найменших зусиль з вашого боку.



Тепер ви знаєте, як очистити плиту, витяжку та решітку від плити в домашніх умовах. З сьогоднішнього дня ви зможете приготувати засоби, які з легкістю впораються з будь-якими забрудненнями при мінімумі ваших зусиль і витрат. Ваші плита і витяжка заблищать, як новенькі!

