Як створити новорічний макіяж з блискітками, розповідає Олена Мельник! У новому 2022 році цей вид макіяжу буде одним із трендових варіантів. Вже зараз майстри візажу дають волю фантазії та створюють чудові образи. Спробуйте і ви зробити модний макіяж очей з блискітками! З чого починати макіяж з золотими блискітками, як розставити акценти і як зберегти сяючий образ до ранку, дізнаєтеся просто зараз.

Більше на тему: Як зберегти молодість і красу: поради

Для створення новорічного макіяжу з блискітками вам знадобляться:

Більше на тему: Як зробити модну стрижку самотужки лише за 5 хвилин

Якщо хочете сяяти, але не дуже любите поправляти губи після кожного прийому їжі, зробіть акцент на очі. Це додасть вашому погляду загадковості та підкреслить виразність очей.

Порада: для того щоб не засипати все обличчя блискітками, підкладіть під очі суху серветку і притримуйте її. Це допоможе з легкістю прибрати надлишки блискіток.

Якщо ви не хочете гратися з блискітками або, навпаки, вирішили додати креативності в образ, вам допоможуть чорні стрілки з додаванням золота. Такий мейк точно не залишиться без уваги!

Якщо хочете щось зовсім незвичайне, можна зробити акцент на модні брови або вилиці. Наприклад, Ріанна обожнює підкреслювати свої вилиці золотом. З таким оригінальним мейкапом ви точно будете сяяти, як голлівудська зірка!

Макіяж з акцентом на вилицях краще підійде жінкам з круглим типом обличчя. Це допоможе його візуально витягнути, при цьому зробивши вилиці більш виразними і скульптурними. Однак власницям іншого типу обличчя такий макіяж не протипоказаний.

Однією з перших його запропонувала і виконала візажист Пет Макграт, яка створювала образи Ріанни для концерту. Тому на золотий макіяж з акцентом на губи варто звернути увагу сміливим жінкам з пухкими губами. Також блискучі червоні губи будуть прекрасно виглядати на світлій шкірі, а ось світло-рожеві тони – на більш смаглявій.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.