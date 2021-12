Як позбутися похмілля та як прибрати мішки під очима, знає Світлана Вольнова! Популярна світська левиця ділиться особистими секретами, як виглядати на мільйон після новорічної ночі. Просто зараз читайте, як прибрати наслідки новорічної ночі — поради Світлани Вольнової!

Найпоширеніші наслідки вранці 1 січня: головний біль, набряк обличчя, сонливість і поганий настрій. У Світлани Вольнової є особисті секрети, як позбутися кожного з них.

Найкращими ліками проти головного болю є «кривавий коктейль». Після цього напою ви станете «новою людиною»!

Складові:

Приготування:

Від набряків і синців під очима врятує кавова маска зі сметаною. Кава добре усуває набряки навколо очей, а сметана підвищує пружність шкіри.

Складові:

Приготування:

Також у Світлани є секрет, як подолати сонливість і привести себе в тонус.

Станьте рівно, як статуя, закрийте очі й нічого не робіть. Організм довго не може бути без руху, тому скоро ви підбадьоритеся. А також багато посміхайтеся!

Щасливого Нового року й гарного самопочуття!

