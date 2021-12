Хочете, щоб у новому 2022 році збулися всі ваші мрії та надії? Вам допоможе скринька бажань від Олени Курилової! Зроблена своїми руками, вона зарядить вас правильною енергетикою та допоможе втілити в життя найсміливіші ідеї. Як зробити скриньку бажань, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як привернути гроші в 2022 році: поради Ярослави Федорової

Для виготовлення шкатулки бажань нам знадобляться:

Для простоти процесу виготовлення можна взяти вже готову скриньку. Головним елементом у створенні талісмана є ваше фото. Воно передає енергію Всесвіту та несе в собі вашу енергетичну силу. Тому дуже важливо фотографію добре закріпити на стінці скриньки.

Технологія перенесення фото на дерево:

Як перетворити скриньку зі звичайної в магічну:

Перше, що потрібно зробити, – вибрати кольорові нитки. Кожен із кольорів означає бажання в певній сфері життя:

Максимальна кількість ниток для шкатулки – 12.

Потім потрібно зав’язувати на нитках вузли, які символізують ваші бажання. Їх кількість має дорівнювати кількості років, що вам виповниться в 2021 році.

Більше на тему: Що подарувати хлопцю на Новий рік 2022: ідеї подарунків

Важливо: в процесі зав’язування вузлів думайте про своє бажання!

Таким чином, ви зарядите скриньку на якнайшвидше виконання бажань і реалізацію планів.

Протягом року шкатулку нікому не показувати й не дозволяти відкривати. Це допоможе сфокусуватися на певних цілях й усвідомлено прагнути до їхньої реалізації.

Але пам’ятайте, що потрібно не тільки думати про ці бажання, але й робити реальні кроки до їхнього втілення в життя.

І нехай в новому році здійсняться всі ваші мрії!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.