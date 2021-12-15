Обряд на успіх: рецепт магічних пряників від Ольги Стогнушенко
Щоб провести ритуал на успіх, треба приготувати магічні пряники для близької людини, зокрема дитини. Головний інгредієнт – чорнослив! Про це розповіла фіналістка 16 сезону «Битви екстрасенсів» Ольга Стогнушенко.
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Складові:
- Борошно – 250 г
- Цукор – 150 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Кардамон – дрібка
- Молоко – 4 ст. л.
- Вершкове масло – 100 г
- Жовток – 1 шт.
- Волоські горіхи – 150 г
- Чорнослив – 100 г
- Чебрець – кілька гілочок
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Готуємо магічні пряники на успіх:
1. Горіхи подрібнити. Горіхи – символ мудрості та знань. Той, хто покуштував горіхи, сам отримує магічну мудрість.
2. Чорнослив замочити в гарячій воді з чебрецем і дрібно поріжте. Чорнослив потрібно дати в руки дитині перед замочуванням, щоб він просочився енергетикою і допоміг дитині стати успішною. Якщо дитина маленька, просто проведіть чорносливом по її ручках, якщо старша – попросіть потримати в руках.
Чебрець використовують в магічних діях, спрямованих на успіх в будь-яких сферах. Тому для залучення удачі потрібно додати чебрець в гарячу воду, в ній замочити чорнослив.
3. Змішайте всі інгредієнти, замісіть тісто. Під час того, як розкатується тісто, потрібно промовляти: «З півночі і зі сходу, з півдня і з заходу, все для моїх дітей, все по їхньому шляху, для їхнього блага і радості». Товщина тіста має бути не більше 1 см.
4. Сформуйте пряники. Ванільний цукор, який ми додаємо у пряники, допомагає звернути на себе увагу. Його сила допоможе стати більш приємним в спілкуванні та розкриє дар красномовства.
5. Змастіть їх збитим жовтком і випікайте 10–15 хвилин за температури 220 °C.
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