Щоб провести ритуал на успіх, треба приготувати магічні пряники для близької людини, зокрема дитини. Головний інгредієнт – чорнослив! Про це розповіла фіналістка 16 сезону «Битви екстрасенсів» Ольга Стогнушенко.

Складові:

Готуємо магічні пряники на успіх:

1. Горіхи подрібнити. Горіхи – символ мудрості та знань. Той, хто покуштував горіхи, сам отримує магічну мудрість.

2. Чорнослив замочити в гарячій воді з чебрецем і дрібно поріжте. Чорнослив потрібно дати в руки дитині перед замочуванням, щоб він просочився енергетикою і допоміг дитині стати успішною. Якщо дитина маленька, просто проведіть чорносливом по її ручках, якщо старша – попросіть потримати в руках.

Чебрець використовують в магічних діях, спрямованих на успіх в будь-яких сферах. Тому для залучення удачі потрібно додати чебрець в гарячу воду, в ній замочити чорнослив.

3. Змішайте всі інгредієнти, замісіть тісто. Під час того, як розкатується тісто, потрібно промовляти: «З півночі і зі сходу, з півдня і з заходу, все для моїх дітей, все по їхньому шляху, для їхнього блага і радості». Товщина тіста має бути не більше 1 см.

4. Сформуйте пряники. Ванільний цукор, який ми додаємо у пряники, допомагає звернути на себе увагу. Його сила допоможе стати більш приємним в спілкуванні та розкриє дар красномовства.

5. Змастіть їх збитим жовтком і випікайте 10–15 хвилин за температури 220 °C.

