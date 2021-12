Як зробити оберіг до Дня святого Миколая

До Дня святого Миколая мольфарка Олена Стеценко показала, як зробити обереги, які привернуть у ваш будинок багатство, здоров’я та удачу! А також вона дала пораду, як правильно загадувати бажання святому Миколаю, щоб воно обов’язково збулося.

Мольфарка стверджує, що Миколай Чудотворець допомагає не тільки тим, хто його просить, а сам обходить всі будинки і дає нужденним те, чого їм не вистачає. Для того, щоб святий побачив, що у вас зовсім немає грошей, на видне місце кладуть порожні гаманці. Якщо у вас немає достатку або ви хочете його збільшити, то на ніч відкривайте дверцята шаф, щоб показати Миколаю, чого ви потребуєте.

Також цього дня потрібно позбутися непотрібних, старих паперів, чеків у гаманці, сумці, у письмовому столі та обов’язково сміття. Це все потрібно винести на вулицю і спалити, кинувши в багаття червону стрічку. Це допоможе очистити будинок від брудної енергетики та прийняти нову, чисту енергетику свята в будинок.

Олена Стеценко розповіла, як робити баночку-оберіг на святковий стіл для щастя, достатку і захисту від ворогів у будинку. У банку потрібно насипати крупи: вниз кукурудзу – для багатства в будинку; далі пшеницю, яка символізує хліб, тобто достаток; горох – для прибутку; наступним шаром засипаємо чорний перець горошком – «щоб ворогам ніс утерти» і посипаємо зверху сочевицею, щоб водилися гроші. Цей оберіг може стояти на столі до закінчення всіх різдвяних свят. Такий оберіг не тільки принесе статок, а й буде чудовим декором для вашого будинку.

Наступний оберіг – щоб ніхто в родині не хворів і ви відчували себе у доброму здоров’ї! Це аромаобереги. Робимо мішечок у вигляді серця або зірки з натуральної тканини (бавовна або льон). Далі кладемо в мішечок одну маленьку шишку, кедровий горішок, соснові голочки, корицю (краще у вигляді палички, але якщо немає, то можна використовувати порошок) і шкірку від апельсина. Тепер надаємо форму мішечка. Це можна зробити соломою або звичайною ватою. Зашити мішечок потрібно червоною ниткою.

Пахощі хвої, кориці і цитрусових чудово діють на організм людини, і часто ці компоненти використовуються в ароматерапії. Крім цього, все перераховане вище відганяє нечисту силу і блокує вплив пристріту, порчі тощо. А червона нитка захищає від пристріту і негативу. Такий мішечок можна буде повісити на новорічну ялинку. Після новорічних свят ви можете покласти цей арома-оберіг в кутку на кухні або в іншому місці, де найчастіше збирається разом вся сім’я.

Перш ніж почати шити оберіг на удачу, потрібно налаштуватися на уявне спілкування зі своїм невидимим захисником, прочитати молитву, присвячену вашому янголу-охоронцю. Такий оберіг робиться з натуральної тканини. Виріжте квадрат тканини зі стороною 15 сантиметрів. У центральну частину квадрата покладіть вату і закріпіть ниткою, формуючи голову ангела. Далі перемотайте червоною ниткою груди і спину хрест-навхрест, щоб вийшли крила і сорочка. Нитку навколо оберега обертаємо непарну кількість разів, щоб відігнати злі сили. Обов’язково по краях робимо бахрому – саме в ній буде заплутуватися нечиста сила, яка не зможе нашкодити дитині або вам. До речі, після того, як відбулася хороша подія або посміхнулася удача, буде незайвим подякувати своєму оберегу – це зробить його ще сильнішим.

У ніч перед Днем Миколая потрібно підійти до вікна, подивитися на небо, загадати Миколі Чудотворцю бажання і записати його. Ця дія підсилює енергетику, і бажання збудеться в найближчі три місяці. Так сталося і у Олени Стеценко, адже її бажання стати переможницею 13-го сезону «Битви екстрасенсів» збулося!

