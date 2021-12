Де знайти крем для обличчя від морозу, який ефективно захистить шкіру від холоду, при цьому за невеликі гроші? Зробіть його своїми руками! Секретами приготування домашнього зимового крему поділилася експерт–косметолог Ольга Метельська. Як зробити крем для обличчя від морозу, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як доглядати за шкірою обличчя взимку: правила для будь-якого віку

Складові:

Більше на тему: Як доглядати за руками взимку: топ-3 корисних масок



Приготування:

Тим, у кого від природи комбінована, схильна до жирності або жирна шкіра, в крем варто додати пів чайної ложки звіробою та 8 крапель ефірної олії чайного дерева.

Олія звіробою має досить сильні протизапальні й антисептичні властивості, допомагає усунути наявні на шкірі запальні процеси, включаючи вугровий висип.

А олія чайного дерева справляє на шкіру загальний антибактеріальний ефект.

Більше на тему: Зимові засоби для домашнього догляду за шкірою: консультує Ольга Метельська

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.