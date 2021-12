Витрачаєте багато грошей на дорогі відбілювачі? Ваші пожовклі речі знову стануть білосніжними завдяки простим народним засобам! Яким же? Читайте, як відбілити речі в домашніх умовах в нашому матеріалі!

Всі речі з часом мають властивість жовтіти: через пил, піт, контакт зі шкірою, прямі сонячні промені, хімічний склад миючих засобів, прасування. А найголовніша причина – жорстка вода з різними домішками.

Народні засоби, про які ви дізнаєтеся сьогодні, можна додавати під час кожного прання для профілактики.

Пропорція: 1 ст. л. на літр води.

В окріп додаємо гірчицю, ретельно перемішуємо. Чекаємо, доки суміш відстоїться, потім проціджуємо її через сито. Підігріваємо охололу гірчичну воду (доводимо до кипіння), і замочуємо в ній одяг.

Пропорція: 2 ст. л. на літр води.

Розводимо крохмаль в склянці холодної води, додаємо розчин в окріп. Замочуємо в отриманому розчині речі.

Пропорція: 1-2 таблетки на літр води.

У ступі подрібнюємо таблетки, додаємо в окріп, перемішуємо. Потім відбілюємо в ньому одяг.

Пропорція: 2 ст. л. на літр води.

Додаємо сіль в окріп і опускаємо туди речі.

Пропорція: 200 г на 10 літрів води.

Замотуємо в щільному марлевому мішечку золу й кидаємо його в ємність з окропом.

Пропорція: 2-3 краплі на літр води.

Додаємо зеленку в воду, перемішуємо. Вода повинна стати блідо-зеленого кольору. Залишаємо в ній прання.

В ході експерименту, проведеного в студії, експерти визначили 4 найефективніші методи. Це крохмаль, гірчиця, зола й аспірин.

