Як смачно посмажити насіння? Секрети розкриває Ігор Мисевич! У своєму майстер-класі знаний кулінар розповість, яких правил потрібно дотримуватись при смаженні насіння, щоб воно було хрустким та мало насичений смак. Подробиці в матеріалі.

Секрет №1. Перед початком смаження насіння, добре його промийте. Покладіть насіння в друшляк, а його, у свою чергу, у велику емальовану миску. Так вода буде краще змивати бруд.

Секрет №2. Щоб насіння не підгоріло, смажте його на попередньо розігрітій пательні. Бажано використати для цього пательню з антипригарним покриттям. Воно рівномірно триматиме тепло.

Секрет №3. Перш ніж розігріти пательню, додайте туди 1 столову ложку соняшникової олії. Вона допоможе утримувати на поверхні фіксовану температуру, що не дасть насінню підгоріти. Також лушпиння, змащене олією, дає змогу зберегти власну олію насіння, завдяки чому його смак буде насиченішим.

Секрет №4. Насіння слід класти тонким шаром, приблизно 1,5 см. Смажте його близько 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Коли почуєте потріскування, смажте ще близько двох хвилин.

Секрет №5. Щоб насіння мало однорідний солоний присмак, потрібно приготувати міцний соляний розчин 1:3. Візьміть теплу воду й розчиніть у ній сіль. Залийте насіння розчином, ледь покриваючи його поверхню. Не забувайте помішувати! Прокип’ятившись у розчині, насіння вбере достатню кількість солі. Потім нехай прокипить кілька хвилин, після чого злийте зайву воду крізь друшляк. Просушіть насіння 25-30 хвилин на пергаменті в розігрітій до 150-160 градусів духовці. Так ви позбудетесь зайвої вологи.

Секрет №6. Ще одна розповсюджена проблема при смаженні насіння – м’якість. Щоб насіння було хрустким, слід дати йому відпочити. Гаряче насіння пересипте у складену в кілька шарів газету, згорнуту в конусоподібний пакет. Дайте охолонути. Так насіння набуває золотистого кольору та хрусту.

