Ви обожнюєте свого пухнастого улюбленця, але втомилися постійно збирати його шерсть по всій квартирі? Вирішити проблему просто: потрібно всього лиш розчесати котика! Але як це зробити, якщо тваринка боїться гребінця? Розповість Олеся Ратушна! Дізнайтеся корисні поради від ветеринара, як привчити кота розчісуватися, в нашому матеріалі.

Шерсть котиків, як і наше волосся, потребує щоденного догляду. І однією з таких процедур є розчісування. Якщо ви – власник короткошерстого вихованця, приводити його хутро до ладу потрібно двічі-тричі на тиждень. Якщо ж котик має дуже довгу та густу шерсть, то процедуру повторювати доведеться щодня.

Найбільш універсальний вибір для розчісування тварин – пуходерка. Це гребінь або щітка, за допомогою якої можна вичісувати й довгошерстих, і короткошерстих вихованців. Фурмінатор дуже ефективний у боротьбі з ковтюхами.

Якщо ж ваш улюбленець не дуже пухнастий або надто негативно реагує на гребінець, тоді спробуйте спеціальні рукавички із зубчиками. Спочатку проводимо по хутру котика мокрою рукою – тоді шерсть не буде розлітатися. А потім гладимо його рукою в рукавичці, вичісуючи водночас.

Та це ще не все! Читайте далі поради, як привчити кота розчісуватися.

Порада № 1. Розчісуємо кота під час годування

Розчісуйте кота й одночасно годуйте його улюбленими ласощами. Так процедура у котика буде асоціюватись з чимось приємним та смачненьким.

Порада № 2. Розчісуємо кота під час ігор

Спробуйте розчесати котика, одночасно граючись з ним. Так у нього з’явиться асоціація: розчісування – позитивні емоції.

Порада № 3. Розчісуємо кота за допомогою котячої м’яти

Покладіть гребінці та щіточки вашого улюбленця в мішечок з котячою м’ятою: приємний запах приверне увагу кота. Така хитрість допоможе приборкати навіть дуже норовливого котика.

Правильно розчісувати котів лише за ростом шерсті, щоб не пошкодити пух і не завдати тваринці болю. Ще раджу використовувати спеціальний спрей для розплутування хутра. Він суттєво полегшить процедуру та дозволить її проводити рідше. Його можна придбати у ветеринарній аптеці, а можна приготувати і в домашніх умовах.

Є два чудові рецепти на основі відвару трав. Але, на жаль, такі спреї не підійдуть для котів з білою шерстю, адже можуть лишити на ній відтінок.

Рецепт 1: робимо відвар трав (ромашки, кропиви та кореня лопуха) і додаємо в нього лимонний сік: на 200 мл відвару трав – 1 ст. ложка лимонного соку.

Рецепт 2: робимо відвар трав (ромашки, кропиви та кореня лопуха) і додаємо гліцерин або абрикосову олію: на 200 мл відвару трав – 1 ст. ложка гліцерину або олії.

Кілька порад наостанок:

