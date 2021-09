Як можна швидко зварити картоплю, знає Євген Клопотенко. У своєму майстер-класі кулінар поділиться трьома простими способами, які допоможуть без зайвих зусиль швидко зварити картоплю.

Складові:

Додайте в каструлю разом із картоплею шматок вершкового масла. Масло утворює щільну плівку, що підвищує тепломісткість рідини, в результаті чого картопля звариться набагато швидше.

У скляний посуд налийте трохи води, покладіть нарізану картоплю. Поставте у мікрохвильову піч на 7-10 хвилин з потужністю 650 w.

Розфасуйте картоплю в целофанові пакети або рукав для запікання. Залийте невеликою кількістю води, міцно зав’яжіть. Покладіть в глибоку миску та поставте у мікрохвильову піч на 7 хвилин з потужністю 650 w.

