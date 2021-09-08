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Як швидко зварити картоплю: три способи від Євгена Клопотенка

08.09.2021

Як можна швидко зварити картоплю, знає Євген Клопотенко. У своєму майстер-класі кулінар поділиться трьома простими способами, які допоможуть без зайвих зусиль швидко зварити картоплю.

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Складові:

  • картопля середнього розміру очищена та розрізана навпіл – 10 шт.
  • вершкове масло – 30 г

Як швидко зварити картоплю з вершковим маслом

Додайте в каструлю разом із картоплею шматок вершкового масла. Масло утворює щільну плівку, що підвищує тепломісткість рідини, в результаті чого картопля звариться набагато швидше.

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Як швидко зварити картоплю в мікрохвильовці

У скляний посуд налийте трохи води, покладіть нарізану картоплю. Поставте у мікрохвильову піч на 7-10 хвилин з потужністю 650 w.

Як швидко зварити картоплю в рукаві для запікання

Розфасуйте картоплю в целофанові пакети або рукав для запікання. Залийте невеликою кількістю води, міцно зав’яжіть. Покладіть в глибоку миску та поставте у мікрохвильову піч  на 7 хвилин з потужністю 650 w.

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Video: Як швидко зварити картоплю: три способи від Євгена Клопотенка

Як можна швидко зварити картоплю знає Євген Клопотенко. У своєму майстер-класі Клопотенко поділиться трьома простими способами, які допоможуть легко і швидко зварити картоплю

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