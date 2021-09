Як зберегти форму після схуднення: вправи

Учасник 6 сезону проекту «Зважені та щасливі» Володимир Гонта показав, як зберегти форму після схуднення за допомогою нескладного та веселого комплексу інтенсивних вправ. Також він поділився секретами харчування, які допомагають йому тримати свою вагу під контролем. Подробиці – у нашому матеріалі.

Підніміть руки над головою, поставте ноги на ширину плечей. Зробіть присідання і торкніться підлоги пальцями рук. Поверніться у вихідне положення стрибком.

Для новачків вправа виконується 30 секунд, у подальшому можна нарощувати тривалість виконання до хвилини.

Вправа тренує плечі, прес, сідниці, внутрішню поверхню стегон, ікри.

Стоячи і тримаючи руки на рівні грудей, підійміть ліве коліно та торкніться його правою рукою. Опустіть ногу. Підніміть праве коліно і торкніться його лівою рукою. Опустіть ногу.

Потім підніміть ліву ногу і правою рукою торкніться ступні. Повторіть рух з правою ногою і лівою рукою.

Виконуйте вправу інтенсивно і підстрибуючи протягом 30 секунд.

Підніміть долоні на рівень очей. Виконуйте біг на місці, піднімаючи руки. Коли підводиться праве коліно, одночасно наверх іде ліва рука, коли ліве – права.

Вправа задіє і ноги, і руки, і тулуб – серйозне кардіонавантаження.

Секрети Володимира Гонти, як зберегти форму після схуднення:

