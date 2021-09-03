Як зберегти форму після схуднення: вправи

Учасник 6 сезону проекту «Зважені та щасливі» Володимир Гонта показав, як зберегти форму після схуднення за допомогою нескладного та веселого комплексу інтенсивних вправ. Також він поділився секретами харчування, які допомагають йому тримати свою вагу під контролем. Подробиці – у нашому матеріалі.

Вправа 1. Стрибок з присідання

Підніміть руки над головою, поставте ноги на ширину плечей. Зробіть присідання і торкніться підлоги пальцями рук. Поверніться у вихідне положення стрибком.

Для новачків вправа виконується 30 секунд, у подальшому можна нарощувати тривалість виконання до хвилини.

Вправа тренує плечі, прес, сідниці, внутрішню поверхню стегон, ікри.

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Вправа 2. «Коліна і пальці»

Стоячи і тримаючи руки на рівні грудей, підійміть ліве коліно та торкніться його правою рукою. Опустіть ногу. Підніміть праве коліно і торкніться його лівою рукою. Опустіть ногу.

Потім підніміть ліву ногу і правою рукою торкніться ступні. Повторіть рух з правою ногою і лівою рукою.

Виконуйте вправу інтенсивно і підстрибуючи протягом 30 секунд.

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Вправа 3. Лазання на стіну

Підніміть долоні на рівень очей. Виконуйте біг на місці, піднімаючи руки. Коли підводиться праве коліно, одночасно наверх іде ліва рука, коли ліве – права.

Вправа задіє і ноги, і руки, і тулуб – серйозне кардіонавантаження.

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Секрети Володимира Гонти, як зберегти форму після схуднення:

Уникати смаженої картоплі. Краще печена або відварена.

Не можна різко відмовлятися від хліба. Можна дозволити собі один бутерброд з сиром на день, щоб уникнути зривів.

Можна дозволити собі круасан або булочку на сніданок, але супроводжувати краще не солодким чаєм або кавою, а йогуртом або кефіром. Кисломолочні продукти завдяки високому вмісту білка перешкоджають швидкому надходженню глюкози у кров, і сил від такого перекусу вистачає надовго, а жир не відкладається.

Імбирний напій перед тренуванням: на склянку гарячої води – 1 ч. л. натертого імбиру і шматочок лимона. Коли вода охолоне, додати 1 ч. л. меду. Імбир допомагає виводити зайву воду з організму і знижувати вагу.

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Video: Як зберегти форму після схуднення: вправи Учасник Зважені та щасливі Володимир Гонта розповів і показав, як зберегти форму після схуднення. Вправи, які допоможуть зберегти вагу стабільною, в матеріалі