Ви переконані, що знайшли свою долю, але через проблеми в інтимному житті боїтеся, що корабель ваших стосунків може опинитися на межі краху? Не впадайте у відчай! Гінеколог Віталій Римаренко та психолог Анна Кушнерук, психолог проєкту «Зважені та щасливі», розповіли про пози в сексі, які поліпшать ваше статеве життя. Ми обіцяємо, після них ви більше не поскаржитеся на фізичну несумісність зі своїм супутником життя!

Фізіологічна статева несумісність – проблема досить поширена. У лікарській практиці часто зустрічаються випадки, коли у чоловіка статевий орган досягає великих розмірів, а у жінки піхва, навпаки, – маленька. Це може загрожувати жінці ерозіями. А в разі протилежної проблеми обидва партнери не отримують задоволення! Внаслідок чого можливі захворювання сечостатевої сфери в обох партнерів: запалення яєчників – у жінки, запалення простати – у чоловіка. Деякі пози під час сексу можуть посилити дискомфорт, а деякі – його усунути! Наші експерти розповіли про це докладніше.

Більше на тему: Як знаки зодіаку поводяться в ліжку

Вибирайте для сексу з чоловіком, у якого великий розмір, позу «Наїзниця» і «Наїзниця навпаки». Будь-яка варіація цієї пози дозволить вам контролювати рівень входження, і ви не будете відчувати дискомфорт.

Якщо у жінки піхва занадто простора, то можна вибрати такі пози, які допоможуть зробити гавань вужчою, або ж дозволять глибше швартуватися: «Равлик», «Сплетіння» і «Жаба».

Більше на тему: Що таке відкритий шлюб і чи зробить він вас щасливим?

Якщо ви не наважуєтеся заговорити про проблеми в сексі – просто направляйте свого партнера. Деякі жінки ніяк не реагують на те, що робить їхній коханий. А це неправильно! Необхідно направляти свого партнера плечем, рукою, усмішкою, словом і стогоном до тієї пози, яка вам приємніша. Підносьте це у формі сексуальної гри, багато чоловіків люблять активних жінок.

Щоб не образити чоловіка та не розвинути у нього комплекс, можете сказати, що хочете урізноманітнити секс і попросити активніше користуватися іншими частинами тіла. Також ви можете купити сексуальні іграшки, які допоможуть отримати додаткове задоволення.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.