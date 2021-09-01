Суп-пюре зі шпинатом: рецепт дієтичного угорського супу від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна. Готується такий суп дуже швидко, а виходить він легким і дуже смачним. Як приготувати суп-пюре зі шпинатом, читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

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Промийте шпинат і відваріть його в киплячій воді протягом 5 хвилин. Потім дістаньте шпинат, промийте під холодною водою і подрібніть в блендері. Окріп не виливайте.

Наріжте цибулю і обсмажте його трохи на вершковому маслі в сотейнику з товстим дном, не доводячи до золотистого кольору.

Потім додайте 1 столову ложку борошна і обсмажте разом з цибулею ще 3 хвилини. Додайте туди ж шпинат. Перемішайте і додайте бульйон. Починайте збивати суп блендером прямо під час варіння.