Ведуча «Х-фактор» Даша Трегубова розповіла рецепт морозива з банана та кефіру, який дуже просто приготувати в домашніх умовах. Таке домашнє морозиво буде безпечним, а також порадує вас своїм смаком. Читайте рецепт домашнього морозива з банана та кефіру від Дар’ї Трегубової.

Більше на тему: Полуничний смузі: рецепт корисного та смачного напою

Інгредієнти:

Більше на тему: Черешневий сорбет від кухаря Марини Шевченко

Приготування:

Смачного!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.