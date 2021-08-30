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Морозиво з банана та кефіру: рецепт від Дар’ї Трегубової

30.08.2021

Ведуча «Х-фактор» Даша Трегубова розповіла рецепт морозива з банана та кефіру, який дуже просто приготувати в домашніх умовах. Таке домашнє морозиво буде безпечним, а також порадує вас своїм смаком. Читайте рецепт домашнього морозива з банана та кефіру від Дар’ї Трегубової.

банановое мороженное

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 Інгредієнти:

  • Кефір – 300 г
  • Мед – 3 ст. л.
  • Банан – 2 шт.
  • Заморожена вишня (без кісточок) – 200 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л. з гіркою

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Приготування:

  1. Банан почистити та нарізати невеликими шматочками. Подрібнити шматочки банана в блендері.
  2. До суміші додати кефір та мед. Збити все в блендері.
  3. Суміш вилити в лоток, накрити і відправити на 1,5 години в морозилку. Потім ще двічі збити у блендері.
  4. Ягоди подрібнити в блендері. Сковорідку поставити на слабкий вогонь та вилити в неї ягідне пюре.
  5. Коли суміш закипить, додати в неї кукурудзяний крохмаль. Варити до загустіння. Потім – зняти з вогню.
  6. В остиглу ягідну суміш додати мед та розмішати до його розчинення. Подавати кефірно-бананове морозиво під ягідним соусом. Прикрасити м’ятою та фруктами.

Смачного!

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