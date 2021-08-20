Після вмивання ви відчуваєте сухість і стягнутість шкіри? Актриса серіалу «Коли ми вдома» Катерина Колесник розповіла, як зробити мило з обліпихою та ромашкою, яке живитиме і зволожуватиме вашу шкіру. Читайте, як зробити мило з обліпихою своїми руками.

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Складники:

Дитяче мило – 100 г

Молоко (перекип’ятити) – 4 ч. л.

Вода – 4 ч. л.

Олія з ягід обліпихи – 1 ст. л.

Квітки ромашки – 1 ч. л. (подрібнені в кавомолці + кілька цілих)

Для приготування бажано використовувати дитяче натуральне мило без ароматизаторів.

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Приготування:



Натерти мило на терці і розтопити на водяній бані. Додати в мильну основу кип’ячене молоко та воду. Додати олію з ягід обліпихи та подрібнені квітки ромашки. Суміш залити в маленькі формочки (для більш зручного використання), наприклад, у форми для кексів. Прикрасити цілими квітками ромашки.

Застосування:

Провести милом по масажних лініях обличчя, потім змити теплою водою. Процедуру повторювати двічі на день.

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Video: Як зробити зволожувальне мило з обліпихою та ромашкою в домашніх умовах Як зробити зволожувальне мило з обліпихою та ромашкою в домашніх умовах, розповіла Катерина Колесник. Читайте рецепт обліпихового мила з ромашкою, яке дуже просто зробити своїми руками