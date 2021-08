«Джаджик» – це національна турецька страва, холодний суп зі свіжих огірків. Він не тільки охолодить вас у літню спеку, а й стане чудовим омолоджувальним засобом для шкіри обличчя! Як же приготувати холодний огірковий суп? Швидше читайте покрокову інструкцію!

Інгредієнти:

Більше на тему: Томатна окрошка від Алли Костромічової

Приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.