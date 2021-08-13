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Огірковий суп «Джаджик»: покроковий рецепт

13.08.2021

«Джаджик» – це національна турецька страва,  холодний суп зі свіжих огірків. Він не тільки охолодить вас у літню спеку, а й стане чудовим омолоджувальним засобом для шкіри обличчя! Як же приготувати холодний огірковий суп? Швидше читайте покрокову інструкцію!

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Інгредієнти:

  • Огірки – 3 шт.
  • Нежирний йогурт – 250 г
  • Часник – 2 зуб.
  • Рафінована соняшникова олія – 2 ч. л.
  • Свіжа м’ята – пучок
  • Петрушка – пучок
  • Суха м’ята – щіпка
  • Сіль – щіпка
  • Кунжут – 2 ст. л.
  • Перець – за смаком

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Приготування:

  1. Очистити огірки, порізати.
  2. М’яту промити, обсушити й подрібнити.
  3. Часник очистити, дрібно нарізати.
  4. Кунжут і свіжу м’яту подрібнити до стану пасти. Додати олію.
  5. У порційну тарілку налити йогурт, додати огірки, зелень, кунжутну пасту й часник.
  6. Побризкати олією. Посипати сухою м’ятою.

Смачного!

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Video: Огірковий суп «Джаджик»: покроковий рецепт

Як приготувати холодний огірковий суп джаджик? Читайте покроковий рецепт цієї страви! Турецький огірковий суп джаджик - не тільки смачний, а й корисний

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