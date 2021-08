Не можете заснути в спеку? Комплекс йоги «Чандра Намаскар» від тренера проєкту «Зважені та щасливі» Аніти Луценко допоможе охолодити тіло та заспокоїтися, і ваш сон буде міцним і освіжаючим, незважаючи на літню спеку. Але це ще далеко не все! Йога перед сном також допоможе скинути зайві кілограми, розкрити свою жіночність і підвищити чутливість. Читайте подробиці в матеріалі.



Більше на тему: 3 способи охолодити кімнату для сну в спеку

Розставте стопи на ширину тазу, розгорніть долоні до стелі і з’єднайте мізинці. Розслабляйтеся і направляйте увагу всередину себе. На вдиху витягніть руки в боки. На видиху покладіть долоні на крижі. На вдиху направте живіт і область серця вгору. Нахиліться вперед, зігнувши ноги в колінах. Притуліть грудну клітку до стегон, розгорніть долоні до стелі.

Дія: вправа розправляє плечі, розкриває грудну клітку, стабілізує дихання, що сприяє охолодженню і заспокоєнню. Розробляє суглоби: плечові, ліктьові, колінні.

На видиху зробіть крок лівою ногою назад, а праву ногу зігніть. Залишаючи руки на підлозі поруч з правою стопою, м’яко витягніть корпус паралельно підлозі. На вдиху витягніть праву руку над головою, одночасно розгортаючи обидві стопи за годинниковою стрілкою. При цьому передня стопа повинна розташовуватися під прямим кутом, а задню ногу потрібно витягнути. На видиху витягніть праву руку уздовж боку. Потягніться до задньої стопи. При цьому розкрийте грудну клітку, вирівняйте плечі на одній лінії і активно працюйте ногами.

Дія: розпрямляється передня і задня поверхня тіла, яка за день згортається в позу «зю», розкриваються тазостегнові суглоби, що розвиває гнучкість; «включаються» м’язи спини, живота, ніг, рук.

Більше на тему: Комплекс вправ для ніг від Аніти Луценко

На видиху повільно розвертайтеся проти годинникової стрілки, поки не опинитеся в положенні стоячи з широко розставленими ногами і стопами, паралельними одина одній. На вдиху зігніть ліву ногу в коліні і витягніть праву. При цьому хребет повинен залишитися подовженим. На вдиху так само уважно перемістіться в інший бік. Плавно переходьте з одного боку на інший ще двічі, переміщаючи руки і ноги подібно морським хвилям. Розгорніться до лівої ноги і зробіть високий випад.

Дія: задіюються м’язи преса і бічні м’язи тіла в районі талії, розпрямляються м’язи ніг, які відповідають за розтяжку. З цих зон йде напруга, що сприяє розслабленню, яке необхідно тілу перед сном.

На вдиху зробіть крок лівою ногою назад, розташувавши долоні під плечима. Активізуйте центральні м’язи тулуба. На видиху опустіть коліна на підлогу, не розслабляючи м’язи нижньої частини живота. Витягніть руки вперед, розставивши їх на ширину плечей. Опустіть область серця до підлоги. Сидіть в цьому положенні декілька циклів дихання, потім повністю опустіться на підлогу. Помістіть долоні під плечі і підніміть грудну клітку вгору, по черзі обертаючи плечима назад і звільняючи шию. Хребет повинен рухатися плавно.

Дія: розкриває грудну клітку, що сприяє глибокому диханню, необхідному для спокійного сну. Акцентований видих включає в організмі режим охолодження.

Більше на тему: Домашня косметологія: антицелюлітне обгортання з селерою

Нахиліться вперед. При цьому руки повинні важко звисати до підлоги, а долоні – дивитися в стелю. Підніміться і помістіть руки на крижі. Прикувавши стопи до підлоги, подовжуйте ноги, область серця і верхівку вгору, витягуйтеся вгору ногами. Розслабте шию. Повторіть послідовність в іншу сторону і завершіть вправу, склавши долоні разом.

Дія: вправа спрямована на стабілізацію дихання та умиротворення.

Коло вправ можна виконувати стільки раз, скільки вам захочеться. Головне, не поспішаючи – в такт диханню. Кожен день можна збільшувати на один підхід і довести поступово до 12 кіл.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.