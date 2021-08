Висівки для схуднення: секрети від дієтологині Світлани Фус

Хочете схуднути, не змінюючи свій раціон? Скинути п’ять кілограмів усього за кілька тижнів можливо! Секрет легкого схуднення за допомогою висівок розкрила одна з найкращих дієтологів країни Світлана Фус.

Висівки – це вторинний продукт, який отримують після виробництва зерна. Порошкові висівки мають перевагу перед гранульованими, адже до гранул часто додають борошно і крохмаль, через що збільшується їхня калорійність і зменшується концентрація корисної клітковини. А порошкові висівки за рахунок високого вмісту клітковини сприяють поліпшенню травлення. Вони працюють як грубі ворсинки щітки, прочищаючи наш кишківник. Таким чином, харчові жири в найкоротші терміни залишають наш організм і не відкладаються там, де не слід. Крім того, додаючи в їжу висівки, ми насичуємося набагато швидше. Адже в шлунку вони розбухають і значно збільшуються в об’ємі.

Нормальна кількість висівок на добу – 2-3 чайні ложки. Максимальна добова доза висівок – 30 грамів, або 6 чайних ложок. У більшій кількості висівки можуть нашкодити, оскільки будуть виводити з організму корисні вітаміни та мінерали. У кашах висівки містяться в досить низькій концентрації, так що краще додавати в свою їжу готовий порошок. Перш ніж додати висівки в готову страву, їх необхідно запарити на 20 хвилин у стаканчику окропу, а рідину злити. Отриману суміш можна додавати в салати, каші, супи. У суп можна додавати й сухі висівки, але робити це правильно: коли він майже готовий, але ще кипить. Висівки можна вживати щодня, але не більше 2 місяців – потім потрібно зробити перерву на місяць. Вам варто враховувати, що разом із токсинами висівки виводять з організму і частину корисних речовин, таких як цинк і залізо. Якщо хочете ще зменшити вагу – після перерви можна знову додавати їх у свій раціон.

Не варто вживати висівки тим, у кого є гострі захворювання шлунково-кишкового тракту, оскільки висівки подразнюють слизову шлунка і кишківника та можуть посилити вже наявне запалення. Дітям до восьми років теж не бажано їсти цей продукт, адже дитяча травна система ще не до кінця сформована. А після цього віку можна поступово вводити їх у раціон.

Худніть і ні в чому себе не обмежуйте! Головне – вводити висівки у свій режим харчування правильно, і тоді ви схуднете легко і навіть із задоволенням!

