Соромитеся власного відображення в дзеркалі через те, що у вас ростуть вусики? Це проблема тисяч жінок! І наш косметолог Ольга Метельська розповіла, як безболісно і швидко позбутися ненависних волосків! Приготуйте маску в домашніх умовах, і ви позбавите себе пушку над верхньою губою!

Інгредієнти:

Яєчний білок – 1 шт.

Перекис водню (обов’язково 35%!) – 1 ч. л.

ВАЖЛИВО: Такий перекис можна замовити через інтернет або ж просто замінити його двома таблетками гідропериту.

Сік лимона – 1 ч. л.

Борошно – 1 ч. л.

Приготування і застосування маски від вусиків над верхньою губою:

ВАЖЛИВО: Попередньо зробіть пробу маски на руці, щоб переконатися у відсутності алергічних реакцій.

Нанесіть маску на очищену шкіру, уникаючи області губ. Залиште маску на 3–10 хвилин, залежно від ваших відчуттів. Потім зніміть серветкою піну маски і вмивайтеся прохолодною водою.

Щоб остаточно попрощатися з проблемою, робіть процедуру двічі на тиждень протягом 3–4 тижнів.

