Безумовно, для всіх батьків саме їхній малюк – найкращий. Але як дійсно виростити генія, на що варто звернути увагу, вибираючи методики для навчання дитини, як боротися з можливими перешкодами на шляху? Ми підібрали для вас 10 ефективних порад, які вам у цьому допоможуть! Читайте, як виростити вундеркінда, в нашому матеріалі.



Вважаєте, що ваша зовсім крихітна дитина не сприймає те, що ви читаєте їй? Це помилкова думка, адже навіть у ранньому віці мозок обробляє отриману інформацію та розвиває інтелектуальні здібності, а словниковий запас відкладається у пам’яті. Звичайно, ви повинні піклуватися не тільки про читання малюкові, але і розвивати його здібності до цієї діяльності, як тільки вік це дозволить.

Цей фактор дуже важливий, адже якщо маленькому організму не вистачатиме вітамінів та необхідних мікроелементів, це позначається на розумових, творчих здібностях, а також здоров’ї. Стежити за раціоном харчування потрібно з перших днів народження, підбираючи тільки збалансовану їжу. При введенні прикорму для дитини починати варто з одного продукту. Таким чином, можна відстежити, як малюк сприймає і перетравлює нову їжу.

Звичайно, батькам, бабусям та близьким хочеться «посюсюкатися» з малюком, часто навіть у дорослішому віці, але у всьому варто знати міру. Проговорюйте дитині свої дії, пояснюйте, що відбувається, та побачене навколо. Це стимулюватиме мозкову активність, допоможе швидше познайомитися з навколишнім світом, розвиватиме цікавість та інтерес до нових знань. Наприклад, гуляючи вулицею, розповідайте та показуйте, як ростуть рослини, як називаються тварини, яких ви зустрічаєте дорогою.

Починаючи з раннього віку, вибирайте відповідні заняття для вашого малюка: малювання, музика, ритміка, ліплення, аплікація та багато іншого. Варіант знайдеться для кожного!

Цікавтесь, що вона думає та відчуває, чи розуміє ваші рішення та дії. Нехай дитина зможе проявити точку зору по-своєму, але це допоможе навчитися аналізувати, демонструвати свою позицію, переконання та вподобання.

Завдяки грі дитина максимально швидко засвоїть отримані знання. Варто звернути увагу, що всі діти сприймають інформацію по-різному: комусь легше на слух, деяким візуально. Обов’язково враховуйте це, граючись з малюком, звертайте увагу, що допомагає дитині швидше засвоїти нові вміння.

У будь-якій дії крихітки звертайте увагу не тільки на результат, а й на докладені зусилля, показуйте малюкові, що ви помічаєте та цінуєте навіть найменші кроки до розвитку.

Часто батьки намагаються працювати тільки зі слабкими пунктами в розвитку крихітки, займатися тим, що у дитини виходить гірше. Звичайно, в цьому є сенс, але не забувайте, що дуже важливо розвивати і те, що виходить у чада найкраще, робити сильні сторони ще сильнішими. Крім того, що від улюбленої діяльності малюк отримуватиме колосальне задоволення, знання будуть приносити йому радість і бажання вчитися більшому. Для того щоб зрозуміти, які заняття до душі дитині, батькам варто проявити уважність.

Відомих методик виховання та розвитку є дуже багато (наприклад, методика Глена Домана, Марії Монтессорі, Вальдорфська педагогіка тощо). При цьому важливо розуміти, що навіть якщо ви знайшли підхід, який повністю відповідає вашому баченню розвитку малюка, будь-яку методику варто адаптувати до конкретної особистості, адже у всіх малюків різні особливості, таланти, задатки та переваги. Намагайтеся робити так, щоб малюк міг максимально проявляти себе та свою індивідуальність.

Здається, що це саме собою зрозуміло, але багато батьків, тривалий час перебуваючи на роботі, займаючись домашнім господарством та стосунками, не помічають малюка, якому дуже потрібна ваша турбота та увага. Як тільки ви будете проявляти більше інтересу до її розвитку, дитина захоче стати ще ліпшою.

Пам’ятайте, що головний приклад для малюка – це саме ви. Не забувайте про особистий розвиток, вивчіть основи дитячої психології, ознайомтеся з різними методиками виховання, розвивайтеся та розвивайте здібності дитини!

