Педикюр – одна з найулюбленіших жіночих процедур з догляду за собою. Це завжди актуально та важливо для бездоганного вигляду. Але ціни на процедуру кусаються, й відвідувати салон краси що два тижні не завжди виходить. Як зробити охайний необрізний педикюр у домашніх умовах? Читайте в нашому матеріалі!

Більше на тему: Салонний педикюр у домашніх умовах: три варіанти

Відмінність між класичним педикюром і європейським (інша назва необрізного педикюру) в тому, що в другому кутикулу не зрізають, а прибирають за допомогою спеціальних пом’якшувальних гелів.

Основні методи необрізного педикюру

Вологий. Кутикулу розмочують у теплій воді, після чого обробляють засобом для видалення кутикули. Залишки зсувають до нігтьових валиків за допомогою палички.

Сухий. Ремувер наноситься на суху шкіру. Цей метод економить час, але потребує більшої кількості засобу. Також підвищується ймовірність алергічної реакції.

Гарячий. Цей метод підходить для обробки щільної грубої шкіри. Її замочують не в воді, а в гарячому лосьйоні.

Більше на тему: Як швидко висушити лак на нігтях: секрети Олени Мельник

Інструменти:

Також не забудьте про ванночку, скраб, засіб для видалення мозолів, крем для ніг.

Покрокова інструкція:

Більше на тему: Як зробити педикюр у домашніх умовах? Східна техніка

Кілька порад щодо вибору набору інструментів для педикюру:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.