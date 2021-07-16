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Баклажани з яблуками: рецепт на зиму

16.07.2021

Чи можна законсервувати баклажани з яблуками? Виявляється, так! Цей смачний салат обов’язково повинен бути у вашій коморі. Як приготувати баклажани на зиму з соковитим, смачним яблуком, дізнайтеся вже зараз! Рецепт консервації баклажанів нижче.

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Інгредієнти:

  • Баклажани —  1 кг
  • Помідори 1 кг
  • Солодкий перець 0,5 кг
  • Цибуля 0,5 кг
  • Яблука кисло-солодкі 2 шт.
  • Олія 200 г
  • Сіль, чорний перець за смаком.

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Приготування:

  1. Помийте та почистіть всі овочі від шкірки, видаліть насіння. Баклажани наріжте кубиками, солодкий перець соломкою, цибулю півкільцями, помідори скибками. Яблука натріть на великій тертці.
  2. Олію влийте в глибоку пательню, нагрійте та обсмажте в ній цибулю.
  3. Потім по черзі додайте туди помідори, баклажани, солодкий перець, яблука. Тушкуйте до напівготовності, додайте сіль і чорний перець.
  4. Отриману суміш розкладіть у банки і простерилізуйте.

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Смачного!

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