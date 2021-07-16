Баклажани з яблуками: рецепт на зиму
16.07.2021
Чи можна законсервувати баклажани з яблуками? Виявляється, так! Цей смачний салат обов’язково повинен бути у вашій коморі. Як приготувати баклажани на зиму з соковитим, смачним яблуком, дізнайтеся вже зараз! Рецепт консервації баклажанів нижче.
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Інгредієнти:
- Баклажани — 1 кг
- Помідори — 1 кг
- Солодкий перець — 0,5 кг
- Цибуля — 0,5 кг
- Яблука кисло-солодкі — 2 шт.
- Олія — 200 г
- Сіль, чорний перець за смаком.
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Приготування:
- Помийте та почистіть всі овочі від шкірки, видаліть насіння. Баклажани наріжте кубиками, солодкий перець соломкою, цибулю півкільцями, помідори скибками. Яблука натріть на великій тертці.
- Олію влийте в глибоку пательню, нагрійте та обсмажте в ній цибулю.
- Потім по черзі додайте туди помідори, баклажани, солодкий перець, яблука. Тушкуйте до напівготовності, додайте сіль і чорний перець.
- Отриману суміш розкладіть у банки і простерилізуйте.
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Смачного!
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