Чи можна законсервувати баклажани з яблуками? Виявляється, так! Цей смачний салат обов’язково повинен бути у вашій коморі. Як приготувати баклажани на зиму з соковитим, смачним яблуком, дізнайтеся вже зараз! Рецепт консервації баклажанів нижче.

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Інгредієнти:

Баклажани — 1 кг

1 кг Помідори — 1 кг

1 кг Солодкий перець — 0,5 кг

0,5 кг Цибуля — 0,5 кг

0,5 кг Яблука кисло-солодкі — 2 шт.

2 шт. Олія — 200 г

200 г Сіль, чорний перець за смаком.

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Приготування:

Помийте та почистіть всі овочі від шкірки, видаліть насіння. Баклажани наріжте кубиками, солодкий перець соломкою, цибулю півкільцями, помідори скибками. Яблука натріть на великій тертці. Олію влийте в глибоку пательню, нагрійте та обсмажте в ній цибулю. Потім по черзі додайте туди помідори, баклажани, солодкий перець, яблука. Тушкуйте до напівготовності, додайте сіль і чорний перець. Отриману суміш розкладіть у банки і простерилізуйте.

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Смачного!

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