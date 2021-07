Обережно! Через неправильне використання тампонів ви можете потрапити на операційний стіл! Які найпоширеніші міфи про використання тампонів? І як уникнути негативних наслідків? Відповіді на ці питання знають наші експерти – гінекологи Віталій Римаренко та Людмила Шупенюк.

Не можна використовувати «великі» тампони для слабких виділень!Більшість жінок зізнаються, що при мізерних або помірних виділеннях купують тампони на 4–5 крапель, розраховуючи на те, що зможуть довше їх не змінювати. Незалежно від кількості крапель тампон потрібно міняти кожні 2–3 години, інакше вся інфекція, яка зібралася в тампоні за цей час, почне повертатися назад в організм жінки. А це може викликати сильну інтоксикацію. Як наслідок: ерозія, дисплазія, запалення шийки матки, маткових труб, безпліддя.

Коли тампон не повністю заповнений виділеннями, він починає вбирати вагінальні виділення та висушувати мікрофлору. В результаті, коли ви виводите тампон, то він погано виходить і пошкоджує ніжну шкіру піхви. З’являються тріщини, а це – ідеальне середовище для бактерій та інфекцій. І, до речі, саме через поглинальну здатність тампони не можна використовувати жінкам, які проходять курс лікування вагінальними препаратами (свічками наприклад). Адже це знижує ефективність лікування.

Синдром токсичного шоку (СТШ) – жахливе захворювання, причиною якого є вплив стафілококових токсинів на організм. У групі ризику ті жінки, які користуються тампонами під час місячних. У разі несвоєчасно наданої медичної допомоги може призвести до відмови внутрішніх органів і летального наслідку.

Тому не будьте байдужі до свого здоров’я! Обов’язково ознайомтеся з інформацією про причини та симптоми хвороби. Якщо ви ввели тампон і раптом відчули хоч незначну слабкість або погане самопочуття – негайно виймайте його! Кожна хвилина зволікання наближає вас до тяжких наслідків!

Навіть якщо припустити, що у когось вистачить сили відірвати мотузочку, то при невеликому м’язовому зусиллі (найкраще це робити сидячи на унітазі) навіть тампон, введений досить глибоко (якщо він достатньо наповнений виділеннями) вийде назовні.

Піхва та сечівник – це 2 різні отвори. І абсолютно необов’язково змінювати тампон при кожному поході в туалет. Якщо тільки не минуло 2 годин. Чисто з гігієнічних міркувань, при сечовипусканні притримуйте мотузочку, щоб вона не залишилася мокрою. Так ви уникнете дискомфорту і неприємного запаху.

