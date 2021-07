Зростаючий Місяць – найсприятливіша фаза, щоб привернути гроші! Провівши грошовий ритуал, ви запустите механізм залучення грошових потоків у свій дім. Які дії необхідно виконати саме вам – розповіла екстрасенс телеканалу СТБ Олена Курилова!

Людям, народженим під сузір’ям Овна, важко збирати гроші й утримувати їх. Особливість їхнього характеру – якщо гуляти, то витратити все й одразу.

Ритуал: У червоний конверт (кольору вогню) відкладайте кілька днів гроші в такому порядку: 1 гривню в перший день, 2 гривні – на наступний, на третій – 3 гривні, за такою схемою відкладайте гроші протягом 7 днів. Коли склали всі гроші, запаліть свічку і воском палаючої свічки запечатайте конверт. Примовляйте при цьому: «Свіча, світло від світла, сяє довіку. Злато, також сяй, моє добро примножай!». Потім сховайте конверт у таємне місце.

Таким чином ви запустите механізм зростання капіталу. Зібрані гроші не витрачайте, вони стануть магнітом для грошового потоку в ваше життя.

Тельцю у фінансових питаннях щастить більше, ніж іншим знакам. Однак Тельці не вміють пускати свої гроші на зростання капіталу, тому гроші швидко течуть від них, як у пісок.

Ритуал: На зростаючий Місяць покладіть купюри під вазон з грошовим деревом або будь-якою іншою рослиною, яка не плететься і має пишне листя. Дві монетки по 1 гривні також покладіть у сам вазон. Проговоріть: «Миша не з’їсть, хробаки не сточать, добро моє ніхто не врочить». Потім досипте нової землі у вазон.

Близнюки часто упускають можливості отримати гроші через те, що вони кидають розпочаті справи на півдорозі і починають займатися іншим.

Ритуал: Візьміть перо білого птаха – це може бути голубине перо або навіть маленька пір’їнка з подушки.

Покладіть перед собою кілька купюр найбільшої вартості, які у вас є, і пером спочатку обмітайте їх з усіх боків, а потім приметіть їх до себе. Скажіть: «Золотий птах летів, золоте перо мені в руки зронив, я те перо заховала». Перо разом з купюрами покладіть у таємне місце на 7 днів.

Раки вміють збирати, але важко розлучаються з грошима: хоч і віддають, але з важким серцем. Цим вони заперечують закон прийняття і віддачі грошей.

Ритуал: Проведіть «золоте» прибирання. Спочатку наведіть порядок у домі і добре вимийте все – гроші люблять чистоту. Потім зарядіть воду за допомогою золота – опустіть у чисту воду золотаві монетки (по 10 копійок, 25, 50, 1 гривня) на 10 хвилин. Обійдіть весь будинок і окропіть своєю рукою «золотою водою» всі кутки за годинниковою стрілкою. Примовляйте: «Хата чиста і красна, златом і добром повна!». Монетки після золотого прибирання пожертвуйте нужденним.

Леви відчувають фінансові труднощі, тому що левову частку доходів витрачають на багаті трапези та застілля.

Ритуал: Покладіть золоту монетку на стіл, на неї поставте піалу. Налийте в піалу мед і скажіть: «Бджола у вулик мед збирає, а злато, як мед, до моїх рук прилипає». Нехай мед простоїть ніч на столі і просочиться світлом зростаючого Місяця. А вранці перед сніданком, якщо у вас немає алергії, з’їжте чайну ложечку меду. Або поставте на стіл, за яким обідаєте ви і ваша сім’я, – тоді гроші прилипнуть до цього столу.

Проблема Дів у постійній економії на чому-небудь. Тим самим вони блокують грошові потоки, показуючи, що вони не приймають можливість витрачати й отримувати більше.

Ритуал: На цьому тижні покладіть у кишеню золотаву монету, загорнуту в червону тканину, проносіть її так добу, щоб вона увібрала вашу енергію. Потім у вечірній час розгорніть тканину, заберіть монетку і викиньте її правою рукою у вікно, примовляючи: «Ідеш, щоб повернутися».

Спокійні та врівноважені Терези довго будуть зважувати всі «за» і «проти», перш ніж прийняти рішення. В результаті вони топчуться на місці й у фінансових питаннях. Необхідно дозволити грошовим потокам циркулювати, але повертатися прибутком до господаря.

Ритуал: На зростаючий Місяць у домашні капці кладемо п’ять гривень. Промовляємо: «П’ятак під п’ятою, все моє добро зі мною». Ходимо в них добу і вранці перекладаємо купюру в туфлі, в яких йдемо на роботу, і примовляємо: «П’ятак під п’ятою, все моє добро зі мною». Прийшовши з роботи, знову перекладаємо гроші в капці. Ходимо ще вечір в них по дому, після чого гроші ховаємо в таємне місце.

Скорпіони схильні вкладати гроші в ризикові проекти, які часто прогорають. Для них необхідний ритуал, який допоможе прив’язати гроші до господаря.

Ритуал: Зберіть гроші стопкою і на них зверху покладіть цвях. Прочитайте примовляння: «Прибиваю, на 100 замків замикаю, в 100 гаманцях своїх залишаю».

Проблема Стрільця в тому, що для нього складно заробляти гроші «монотонним» чином – сидячи на одному робочому місці тривалий час. Гроші до нього привертаються тільки через рух і поїздки.

Ритуал: Станьте обличчям до дверей тієї кімнати, в якій ви перебуваєте. Відстань від вас до дверей подумки розділіть навпіл. На середині шляху покладіть купюру на столик або тумбочку. Тепер відійдіть від дверей на відстань 7 кроків.

Зробіть перший крок до дверей правою ногою і скажіть: «У понеділок встану».

Зробіть другий крок і скажіть: «У вівторок гляну».

Третій крок – візьміть купюру зі столика і скажіть: «У середу візьму».

Зробіть четвертий крок, стисніть купюру і скажіть: «У четвер до свого дому добро принесу».

Зробіть п’ятий крок і проговоріть: «у п’ятницю добро збережу».

Шостий крок – скажіть: «В суботу багато заживу».

Зробіть сьомий крок до дверей і скажіть: «А в неділю нехай буде мені везіння!».

Дійшовши до дверного отвору, доторкніться до нього правою рукою. Таким чином ви активізуєте енергію припливу грошей у будинок.

Застій у фінансовій сфері у Козерога може бути, якщо він відмовляється від своєї ролі лідера і працює як підлеглий або на самоті. В Козерозі люди завжди підсвідомо бачать лідера. Його ключ до багатства – організовувати людей навколо своєї фінансової ідеї і направляти їх у правильне русло.

Ритуал: На зростаючий Місяць потрібно взяти 12 сірників, зв’язати їх щільно червоною ниткою, а всередину покласти купюру або золоті монетки, і проговорити: «Беру, скріплюю, всіх разом збираю, і багатство в кулак затискаю».

Водолії надмірні у витратах, тому часто залазять у борги і кредити.

Ритуал: На зростаючий Місяць, коли ви самі вдома, у вітальні поставте на підвіконня два дзеркала – одне навпроти одного. Між ними покладіть найбільші купюри, які у вас є в будинку. Також там можете розташувати і прикраси з золота і срібла. З одного боку, це – дзеркальний коридор, який примножує ваші гроші, а з іншого боку – ваші гроші закриті дзеркалами з двох боків. Кватирка при цьому має бути відчинена, щоб зі свіжим повітрям прийшла і нова грошова енергія в будинок. Так гроші повинні пролежати ніч, а вранці сховайте заговорені купюри у потаємне місце.

Риби здатні жертвувати великі суми на благо ближнього, але часто знецінюють власні потреби. Такою поведінкою вони показують, що їм нічого не потрібно, тому нічого нового до них і не приходить.

Ритуал: На підвіконня на зростаючий Місяць ставимо піалу або чашечку з водою. У неї кладемо золоту монетку. Поруч кладемо рушник і загортаємо всередину ще одну золоту монетку. Залишаємо при світлі зростаючого Місяця на ніч. Вранці долонями зачерпуємо настояну на монеті воду і вмиваємося.

Проговоріть: «Вода, змий все лихе, дай мені інше: грошей, злата, срібла і всякого добра». Після вмивання витріть обличчя рушником так, щоб монетка з нього не випала, і кажіть: «Лице витираю, злато додаю, руки витираю, добро закликаю, шлях свій до багатства вистилаю». Постеліть рушник перед собою і переступіть через нього. Випалу з нього монету збережіть як нерозмінну. Вона буде магнітом для притягання грошей у дім!

