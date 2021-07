Улітку є велика ймовірність стикнутися з тепловим або сонячним ударом. Тому поговорімо про те, чим відрізняється тепловий удар від сонячного, про симптоми перегріву на сонці, а також як надати першу допомогу при тепловому та сонячному ударі. Детальніше — в нашому матеріалі.

Усі ми час до часу чуємо вирази «сонячний удар» або «тепловий удар». Але не всі знають, чим відрізняються ці два поняття.

Сонячний удар — це розширення кровоносних судин мозку, яке відбувається через надмірно високу температуру, що впливає на них. Простіше кажучи — перегрівається мозок. Але хочемо вас порадувати: природа подбала про те, щоб мозок був менш схильний до перегріву на сонці. Для цього його захищають волосся, шкіра, кістки і простір з мозковою рідиною між кісткою і мозком. Хоча, якщо не берегтися, то всі ці природні подарунки не врятують від сонячного удару.

Для того щоб вчасно зрозуміти, що з вами і який вид перегріву на сонці у вас або ваших близьких, потрібно знати симптоми сонячного удару.

Звучить усе дуже сумно, але навіть у такій ситуації можна допомогти постраждалому.

Щоб було зрозуміло, наскільки важливо знати симптоми і лікування перегріву на сонці, варто пояснити, до чого призводить невчасна допомога. Температура тіла буде підніматися дедалі вище і може сягнути 42 градусів. Клітини мозку під впливом таких температур почнуть поступово відмирати. Загроза зупинки серця в таких випадках значно зростає. І якщо навіть до потерпілого в такому стані встигне приїхати допомога, не факт, що його вдасться врятувати. Імовірність порятунку постраждалого автоматично зменшується до 70%, якщо йому не була надана перша допомога при перегріванні на сонці.

Симптоми теплового удару такі ж, як і сонячного, але вони відрізняються більшою інтенсивністю. А також тим, що тепловий удар — це перегрів усього організму. У зв’язку з чим страждають кровоносні судини, система кровообігу і робота всіх органів. Простіше кажучи, в першу чергу під вплив сонячних променів потрапляє кров, яка циркулює по організму. Висока температура ззовні завдає шкоди всім внутрішнім органам без винятку за рахунок того, що руйнує кров’яні клітини.

Перша допомога при перегріванні на сонці від теплового удару не менш важлива, ніж при сонячному, і має бути вчасно надана. Всі ті самі поради: охолодження, приведення до тями, пиття, заспокоєння постраждалого і консультація з лікарем швидкої допомоги.

Знаючи всі поради з надання першої допомоги при перегріванні на сонці, ви можете бути впевнені в тому, що швидко зреагуєте, якщо потрапите в таку складну ситуацію. Щоб подібних ситуацій уникнути, у спеку потрібно носити головні убори, пити воду, намагатися не перебувати довго на відкритому сонці, вчасно їсти і не вживати алкоголю!

І пам’ятайте: відпочивати потрібно безпечно!

