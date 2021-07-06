Желе зі смородини: рецепт від Тетяни Литвинової
06.07.2021
У літній період завжди хочеться побалувати себе чимось не тільки смачним, а й легким. Пропонуємо вашій увазі желе зі смородини! Як його приготувати? Розповіла кулінар Тетяна Литвинова!
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Інгредієнти (для десерту):
- Сир – 700 г
- Цукор – 100 г
- Сметана – 100 г
- Желатин – 40 г
- Молоко – 2 скл.
- Ваніль – до смаку
- Сік вишневий – 200 мл
- Сік чорничний – 200 мл
- Заморожена ожина – 50 г
- Заморожена малина – 50 г
Інгредієнти (для ягідної ікри):
- Охолоджена олія без запаху – 1 ст.
- Сік смородини – 125 г
- Вода – 60 г
- Цукор – 10 г
- Агар-агар – 3 г
- Вершкове масло – 50 г
Перш за все необхідно звернути увагу на такі особливості роботи з желатином:
- Перед приготуванням його краще замочити у холодній воді. На одну упаковку (15–25 г) потрібно 50 мл води. Залиште желатин у воді на годину, тоді він краще застигне.
- Желатин не можна переварювати, інакше він стане, як сироп.
- Щоб уникнути грудочок, необхідно вливати желатин в основу, а не навпаки.
- Також можна влити у желе 1/2 ч. л. вершкового масла. Це значно зменшить кількість піни під час варіння. У результаті желе вийде не мутним, а прозорим.
Приготування:
- Залийте желатин однією склянкою молока. Залиште на 30–40 хвилин для набухання.
- Далі поставте желатин на слабкий вогонь. Добре розмішуючи, додайте молоко, яке залишилося, не доводьте суміш до кипіння.
- Пропустіть сир через м’ясорубку.
- Додайте цукор, ваніль, сметану. Ретельно все перемішайте.
- Додайте в сирну масу желейну суміш і знову гарненько її перемішайте.
- Розділіть отримане на 3 частини.
- Приготовану заздалегідь форму злегка змастіть вершковим маслом. У першу частину (шар) додайте чорничний сік і ожину. Поставте форму в холодильник до застигання (приблизно 15 хвилин).
- У другій шар додайте вишневий сік і малину. Знову відправте форму в холодильник.
- Коли 2 частина застигне, приступайте до 3 шару. Він буде складатися з ікри. Поставте олію в морозилку на 2–3 години.
- Сік смородини змішайте з водою і цукром. Додайте агар-агар (якщо його потрібно замочити заздалегідь, то залиште постояти потрібний час).
- Поставте суміш на плиту, доведіть до кипіння і проваріть 1–2 хвилини. Дайте їй трохи охолонути.
- Наберіть вміст в піпетку або шприц і по краплині випустіть у холодне масло.
- Утворені кульки промийте в холодній воді від залишків олії.
- Коли останній шар буде готовий, відправте десерт на 3 години в холодильник. Далі наріжте його на шматочки і подайте до столу.
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Video: Желе зі смородини: рецепт від Тетяни Литвинової
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