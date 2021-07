У літній період завжди хочеться побалувати себе чимось не тільки смачним, а й легким. Пропонуємо вашій увазі желе зі смородини! Як його приготувати? Розповіла кулінар Тетяна Литвинова!

Більше на тему: Яблучний соус тартар від Сергія Калініна

Інгредієнти (для десерту):

Інгредієнти (для ягідної ікри):

Перш за все необхідно звернути увагу на такі особливості роботи з желатином:

Приготування:

Більше на тему: Англійський хлібний пудинг: простий рецепт від Тетяни Литвинової

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.