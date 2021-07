Мрієте зустріти своє кохання? Або хочете зміцнити взаємини з другою половинкою? Вам допоможуть обряди з травами на Івана Купала! Адже це свято вважається сильним і магічним. Мольфарка Магдалена Мочіовські радить, які обряди зробити кожному знаку зодіаку в ніч на Івана Купала, щоб ваші мрії про кохання стали реальністю!

Народні вірування запевняють, на свято Івана Купала для ваших бажань відкриваються і небо, і земля. Тому, купальське свято варто присвятити пошуку власної дикої рослини, яка в цей момент найбільше заряджена магічною енергією та стане для вас справжнім талісманом кохання.

Як би дивно не було, але Овнам, щоб прикликати в життя кохання, до мішечка треба покласти полин. Бо Овни дуже емоційні люди, іноді аж занадто. А полин допоможе Овнам приборкати гарячий норов та впустити в своє життя таке бажане ніжне кохання.

Тельцям треба висушити та покласти до свого мішечка м’яту. Ця рослина пробудить ніжність та чуйність у цих сильних та впертих представників, роблячи їх лагідними та чарівними.

Близнюкам для кохання потрібна чудова квітка – лаванда. Енергетика цієї рослини полегшує зв’язок із людьми, вона заспокійливо впливає на Близнюків. Зробивши талісман із лавандою, Близнюки можуть впевнено розраховувати на взаєморозуміння у стосунках.

Чистотіл є підхожою рослиною для Раків. Представники Раків дуже сімейні люди, домашні. Енергія цих квітів сприятиме гармонії в стосунках, а самотніх Раків чистотіл надихатиме на пошук свого кохання.

Конюшина – хороша рослина для Левів. В народі кажуть, щоб викликати взаємне кохання, необхідно парубку та дівчині з’їсти по половинці чотирьохлистої конюшини. Але для Левів це особлива рослина, вона допомагає їм стати не такими самозакоханими та гордовитими, а тому звертати більше уваги на тих, хто поряд з вами.

Лілія – це квітка Дів. Знак Діви дуже раціональний, в ньому багато чоловічих якостей. А ніжна лілія додасть цьому знаку жіночності. Тож Дівам варто зібрати лілію, саме вона у вашому мішечку прикличе бажане кохання. А якщо знайдете лілію степову, то отримаєте вдвічі більше сили.

Терезам треба зібрати всім нам відому з дитинства кропиву. Ця рослина завжди росте великою родиною, тому їй дуже властива енергетика партнерства. Таким чином, кропива допоможе зберегти Терезам рівновагу та налагодити родинні стосунки або знайти надійного партнера.

Знак подорожника – Скорпіон. Він, попри силу характеру, в коханні може бути дуже вразливим. Кохана людина може легко образити його, тож подорожник загоїть цю вразливість, надасть Скорпіонам впевненості та допоможе зберігати родинну злагоду.

Нагідки – це рослина Стрільців. Саме їм для пошуку кохання найкраще покласти до мішечка календулу! Бо почуття Стрільців спалахують швидко, але гаснуть ще швидше. Енергетика цієї вогняної квітки допоможе вам зберегти почуття кохання.

Звіробій корисна рослина для Козерогів. Вона має дуже сильну енергію в ніч на Івана Купала. Представники знаку Козерога іноді дуже довго вагаються з рішенням розповісти про свої почуття. Зібрані в ніч на Івана Купала трави звіробою додадуть впевненості цьому знаку, і він вже не втратить свого кохання!

Водоліям дісталась гарна квітка – волошка, така ж легка й блакитна, як чисте повітря. Цьому знаку заважає страх втратити власну свободу, він звик мислити логічно, закриваючи шлях почуттям. Енергетика волошки допоможе Водолію прислухатись до свого серця, та відкрити себе для кохання.

Колосок якнайкраще підходить Рибам. Це родинний знак зодіаку. За своєю природою люди під знаком Риби – спокійні, врівноважені. Але їхня вдача напряму залежить від життєвих сил. Знайдіть колосок, засушіть його та зробіть своїм талісманом. Ця рослина має таку ж енергію, як і сама людина, тому вона надихатиме вас, додаючи сил та відкриваючи ауру для нових стосунків.

Коли ви засушите потрібну вам рослину та будете складати її у мішечок, необхідно промовити такі слова: «Зілля купальське, зілля чарівне, зранку зібране, росою полите, сонцем ранішнім, як серце, зігріте. Я тебе зірвала, на любов і вдачу в цей оберіг поклала. Зашиваю, закриваю, від людських очей ховаю!»

Ось такий простий талісман, зроблений своїми руками на Івана Купала, зміцнить стосунки, а самотнім допоможе зустріти кохання!

Більше на тему: Що можна і не можна робити на Івана Купала? Обряди і традиції

